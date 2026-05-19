Оккупанты ударили по Сумщине: погибли двое мужчин, четыре человека ранены

19 мая оккупанты атаковали ударным дроном цифільну инфраструктуру на Сумщине. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин.

Видео дня

Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Вражеский удар пришелся на Глуховскую общину Сумщины. Информация о последствиях удара, по состоянию на момент публикации, уточняется.

Известно, что из-за удара погибли мужчины в возрасте 58 и 52 года. Также пострадали две женщины и двое мужчин.

Напомним, днем 19 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области. В результате атаки погибли два человека.

Также OBOZ.UA сообщал, российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке Краматорска утром 19 мая. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!