УкраїнськаУКР
русскийРУС

Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
1,0 т.
Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке Краматорска утром 19 мая. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

Все они получили ранения различной степени тяжести, а правоохранители уже начали расследование. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, обстрел произошел 19 мая 2026 года в 05:40. Российские войска применили авиационную бомбу ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции. Средство поражения попало в район жилой застройки Краматорска, что привело к ранению гражданских жителей.

Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото

В результате атаки телесные повреждения получили шесть человек. Среди них трое мужчин в возрасте 43, 45 и 71 год, а также три женщины в возрасте 64, 65 и 67 лет. Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Сейчас прокуроры документируют последствия очередного военного преступления российских войск. Окончательные масштабы разрушений и количество пострадавших еще устанавливаются.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Уголовное производство открыто по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото
Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото
Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 мая оккупационная армия России нанесла удары по Новобаварскому району Харькова. Целью путинских террористов стали частные дома. В результате атаки пострадали мирные жители, под завалами могут быть люди.

18 мая страна-агрессор Россия ударила по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области. Враг нанес удар тремя баллистическими ракетами, есть повреждения и разрушения.

17 мая российские оккупанты снова атаковали общественный транспорт в Херсонской области. Захватчики ударили по автобусу неподалеку от Надднепрянского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаКраматорскВойна в УкраинеРоссийские обстрелыФАБРоссия - страна-агрессор
Редакционная политика