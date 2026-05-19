Оккупанты ударили по жилой застройке Краматорска: пострадали шесть человек. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке Краматорска утром 19 мая. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

Все они получили ранения различной степени тяжести, а правоохранители уже начали расследование. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, обстрел произошел 19 мая 2026 года в 05:40. Российские войска применили авиационную бомбу ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции. Средство поражения попало в район жилой застройки Краматорска, что привело к ранению гражданских жителей.

В результате атаки телесные повреждения получили шесть человек. Среди них трое мужчин в возрасте 43, 45 и 71 год, а также три женщины в возрасте 64, 65 и 67 лет. Все пострадавшие получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Сейчас прокуроры документируют последствия очередного военного преступления российских войск. Окончательные масштабы разрушений и количество пострадавших еще устанавливаются.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Уголовное производство открыто по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

