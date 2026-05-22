Россия уничтожила в Днепре склад гуманитарной помощи ООН стоимостью $1 млн: погибли два человека. Фото

Во время воздушного удара страны-агрессора России по Украине 20 мая, российская ракета попала в Днепре в склад, арендованный УВКБ ООН, агентством ООН по делам беженцев. В результате атаки российских захватчиков погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения. Также на момент удара на складе была гуманитарная продукция стоимостью более миллиона долларов – вся она уничтожена.

Об этом 22 мая сообщили в УВКБ ООН. "Усиление российских атак по всей Украине приводит к убийству и ранениям все большего количества мирных жителей", а также "срывает гуманитарные операции в стране", определили в организации.

Первое нападение на объект ООН

В целом российским ударом по объекту ООН "нанесен значительный ущерб". А именно: уничтожено около 900 поддонов с предметами первой необходимости и материалами для жилья, готовых к раздаче перемещенным лицам и пострадавшим от войны людям в прифронтовых районах.

"Это было первое подобное нападение на объект УВКБ ООН с начала полномасштабного российского вторжения. Он не только лишил людей критически важной помощи, но и подрывает гуманитарную помощь – в то время, когда потребности еще никогда не были такими большими", – отметили в УВКБ ООН.

Российские военные преступления

В ООН отмечают "эскалацию российских атак по всей стране". По их данным, в течение первых четырех месяцев текущего года в Украине погибли по меньшей мере 815 гражданских лиц и 4174 получили ранения, что "на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года".

"В то же время, вынужденное перемещение гражданских и эвакуация из прифронтовых районов продолжаются быстрыми темпами. С начала 2026 года почти 47 тысяч эвакуированных прошли через транзитные центры, поддерживаемые УВКБ ООН. Однако фактическое количество перемещенных лиц значительно выше", – отмечают в УВКБ ООН.

Что предшествовало

В УВКБ фиксируют "рост рисков, с которыми сталкиваются гуманитарные работники". Так, на прошлой неделе два "четко обозначенных конвоя ООН" с гуманитарными работниками были атакованы дронами.

Первый грузовик доставлял помощь в Днепропетровской области. Из-за удара по машине был ранен водитель, он "сейчас выздоравливает от полученных травм".

Второе авто было атаковано в Херсоне – там, по определению УВКБ, "чудом обошлось без пострадавших".

