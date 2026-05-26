Повреждены дома и АЗС: на Харьковщине в результате российских атак пострадали шесть человек. Фото

На Харьковщине в результате серии российских атак пострадали шесть человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Удары фиксировались сразу в нескольких населенных пунктах области в течение суток.

Среди раненых – пожилые люди и работник автозаправочной станции. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, около полуночи 26 мая в городе Чугуев вражеский беспилотник попал в навес автозаправочной станции. В результате удара возник пожар. Было повреждено здание АЗС, оборудование и автомобили. Ранения получил 54-летний работник станции.

Еще одна атака произошла 25 мая около 23:50 в поселке Андреевка Изюмского района. Российские военные применили беспилотник, предварительно типа "Герань". В результате удара повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Ранения получили 77-летний мужчина и 74-летняя женщина. Кроме того, 48-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

В тот же день около 19:10 российские войска, по предварительным данным, атаковали FPV-дроном село Новая Казачья Харьковского района. В результате удара по мотоциклу ранения получили двое мужчин, которые на нем передвигались.

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений в соответствии с частью первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители документируют последствия атак и устанавливают все обстоятельства обстрелов.

Напомним, 25 мая военные российской армии нанесли удар по Днепру. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Двое из пострадавших – в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве возросло количество жертв российской террористической атаки 24 мая. Во время аварийно-спасательных работ обнаружены фрагменты тела человека. Таким образом общее количество убитых мирных жителей составило три человека.

