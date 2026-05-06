Украинские дроны уничтожили центр подготовки пилотов-корректировщиков армии РФ на оккупированной Луганщине. Видео

Украинские беспилотники нанесли удар по центру подготовки российских пилотов-корректировщиков на временно оккупированной территории Луганской области. Под атаку попал военный объект в городе Хрустальный, где россияне готовили операторов БПЛА и артиллерийских корректировщиков.

Об этом сообщил командующий Силы беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным "Мадьяр". По его словам, операцию провели 5 мая бойцы 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" совместно с СБУ и при координации новосозданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Видео с результатами ударов украинские военные обнародовали в соцсетях. В нем также упоминается доразведка ранее уничтоженной российской радиолокационной станции "Каста".

Удар по учебному центру РФ

По информации военных, "жирная цель" находилась более чем в 90 километрах от линии боевого соприкосновения. Перед атакой украинские силы длительное время изучали объект и готовили операцию.

В результате по российскому центру нанесли 15 ударов дронами Middle Strike с боевой частью весом 100 килограммов. Под огнем оказались здание учебного комплекса площадью 2600 квадратных метров, а также временный пункт дислокации площадью 5700 квадратных метров.

По словам Мадяра, на территории центра полным курсом проходили подготовку операторы-корректировщики артиллерии, операторы других беспилотников, инструкторы и офицеры управления учебного центра.

Потери оккупантов

Роберт Бровди отметил, что на момент удара на объекте находилось до 30 единиц легкового транспорта. Точное количество погибших и раненых российская сторона скрывает, однако украинские военные предполагают, что потери были значительными.

Ранее Силы беспилотных систем разнесли штаб ФСБ в оккупированном Донецке. Удары были осуществлены дальнобойными дронами FP-2 .

29 апреля, Силы беспилотных систем Украины совместно с ЦСО СБУ "А" ударили по российскому геликотперному аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были поражены два российских вертолета Ми-28 и Ми-17.

