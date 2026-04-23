Ликвидировано 12 офицеров: украинские военные разнесли штаб ФСБ в Донецке, 'Мадьяр' показал кадры операции. Видео

В среду, 22 апреля, Силы беспилотных систем Украины атаковали в временно оккупированном Донецке командный пункт Управления мобильных действий ФСБ РФ. В проведении операции также принимали участие силовики полка НГУ "Азов".

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди. Удары были нанесены дальнобойными дронами FP-2.

По словам военного, удар был нанесен по оперативному спецподразделению ФСБ из состава Службы контрразведки ФСБ РФ. Он выполняет функции спецназа, который отрабатывает контрразведывательные задачи, проведение диверсий, военные спецоперации, создание агентурных сетей, поиск и задержание нелояльных граждан, физическое устранение оппонентов и координацию боевиков "ДНР".

На территории Украины, по словам Мадяра, спецотряд проводит вербовочную работу, создает агентурные сети, выполняет теракты, диверсии, поджоги и тому подобное.

"По оперативным данным разведки, в результате удара потери противника составили 27 единиц личного состава спецназа: 12 офицеров безвозвратные (200), 15 – санитарные (300)", – сообщает "Мадьяр".

Операция, по его словам, разработана специалистамиЦентра глубинного поражения Сил Беспилотных Систем вместе со специалистами 1 корпуса НГУ "Азов". Огневое поражение реализовано средствами MiddleStrike Птиц 1 ОЦ СБС по координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил Беспилотных Систем.

