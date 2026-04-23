Поднялся дым: в российском Кстово атакована нефтебаза. Фото

В ночь на 23 апреля в Нижегородской области РФ прогремела серия взрывов. По предварительной информации, в городе Кстово украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Видео дня

В результате удара на территории предприятия возник масштабный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Новые взрывы в России

Воздушную тревогу в Нижегородской области объявили еще вечером 22 апреля около 23:40. Затем спустя некоторое время в разных районах начали греметь взрывы.

Также канал Exilenova+ пишет, что кроме нефтебазы в Нижегородской области БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький". Это промежуточная станция, которая качает нефть с предыдущего участка магистрали и перекачивает дальше по трубопроводу (часто в системе Дружба) в направлении Беларуси/Европы или в следующий узел НПЗ.

Картографическая веб- платформа NASA FIRMS, отображаюзая места возгораний практически в реальном времени, подтверждает, что по состоянию на утро 23 апреля на территории НПС "Горький" зафиксирован масштабный пожар.

Новость дополняется…