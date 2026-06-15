Нет слов, чтобы описать боль от сегодняшней ночи…

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Киево-Печерская лавра – это не просто стены, не просто храмовый комплекс, не просто памятник архитектуры. Это место, где веками звучала молитва, где хранилась духовная память народа, где украинская история говорит не через учебники, а через камень, тишину, иконы, колокола и сам воздух!

И сегодня Россия снова показала, что для нее нет ничего святого!

Этой ночью Украину атаковали десятками ракет и сотнями дронов. Основной удар пришелся по Киеву, но пострадали также Харьков, Днепр, Запорожье, Сумская, Николаевская, Донецкая области и другие регионы… В столице – погибшие и раненые.

В Харькове погибли пять человек, среди них спасатели, которые приехали помогать другим.

Это особый уровень бесчеловечности – бить по тем, кто спасает!

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Но этой ночью враг наносил удары не только по жилым домам.

Под ударом снова оказалась украинская культура.

Пострадала Киностудия имени Александра Довженко – место, где рождалось украинское кино, где хранится часть нашей художественной памяти, где десятилетиями творили люди, которые говорили с миром языком образов, света, кадра и правды.

Пострадал "Художественный арсенал"… И снова "Новая почта", символ нашей повседневной жизни, связи между городами, семьями, волонтерами, военными и гражданскими, сегодня тоже стала частью этой большой мишени, в которую Россия пытается превратить всю Украину!

Потому что Россия воюет не только против наших военных.

Она воюет против нашей культуры, нашей веры, наших детей, наших больниц, наших музеев, наших храмов, наших городов, нашей памяти, нашего быта и самого права украинцев жить на своей земле!

Когда горит святыня, это не просто пожар… Это попытка нанести удар по душе народа!

Это попытка сломить нашу способность быть вместе!

Но они снова ошибаются.

Потому что душу невозможно уничтожить ракетой. Память невозможно сжечь. Веру невозможно выбить осколками. Культуру невозможно победить террором, если есть люди, которые ее берегут.

Мои самые искренние соболезнования семьям погибших!

Силы всем раненым!

И низкий поклон спасателям, медикам, военным, энергетикам и всем, кто этой ночью снова держал Украину.

В Европе и мире все реже вспоминают об Украине, о ежедневных обстрелах, о количестве погибших и раненых. Чужая боль остается чужой. Но мы становимся сильнее, хотя нас и становится все меньше.

Мы обязательно выстоим!

Но мир должен наконец понять: каждая такая ночь – это не "очередной обстрел". Это преступление против жизни, против культуры, против человечности и против будущего.