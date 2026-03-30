Уничтожено восемь резервуаров: появились новые данные о последствиях атаки БПЛА на порт 'Приморск' в Ленинградской области

Вследствие ударов Сил обороны по морскому порту в Приморске Ленинградской области РФ полностью уничтожены восемь резервуаров. Повреждены или не затронуты огнем еще по пять емкостей.

Более 70% резервуаров в этом порту в ближайшее время функционировать не будут. К таким выводам на основании изучения спутниковых снимков пришел OSINT-исследователь, ведущий Telegram-канал "Око Гора".

Что известно

После того, как россиянам удалось локализировать масштабный пожар в порту "Приморск", вспыхнувший после ударов Сил обороны, "Око Гора" подводит итоги нанесенных поражений.

Согласно выводам автора канала, в важном для экспорта российских энергоресурсов порту:

уничтожены 8 резервуаров ( 44% );

8 резервуаров ( ); повреждены 5 резервуаров ( 28% )

5 резервуаров ( ) остались неповрежденными еще 5 резервуаров (28%).

"72% резервуаров так или иначе в ближайшее время не будут функционировать. Напомню, что через порт "Приморск" проходит примерно 30% всего экспорта нефти РФ", – пишет "Око Гора".

Что предшествовало

По данным Telegram-канала Exilenova+, локализировать масштабный пожар в порту Приморска россиянам удалось лишь к 29 марта.

"Те резервуары, которые горели – догорели; на другие пожар не перекинулся. Но большинство резервуаров в терминале пострадали", – отмечали в Exilenova+, публикуя соответствующие спутниковые снимки.

По важному для российского экспорта энергоресурсов порту в Приморске украинские дроны на прошлой неделе ударили 23 марта: достаточно скоро появилась информация о пожаре на нефтеналивном терминале.

Позже в тот же день в Генштабе ВСУ подтвердили поражение в порту Приморска, а также удар по НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим".

Не успел пораженный нефтеналивной терминал догореть (а полыхал он так, что дым виден был даже со спутников) – как 27 марта порт снова оказался в огне. Вместе с ним за компанию повторно был атакован и еще один важный для РФ порт на Балтике – в Усть-Луге той же Ленинградской области.

На оба этих порта приходится 40% всего экспорта российской нефти, оттуда ежедневно отправлялись порядка двух миллионов баррелей "черного золота".

Как писал OBOZ.UA, в отличие от Приморска, в порту "Усть-Луга" пожар еще продолжается: по состоянию на 3 часа ночи 30 марта на территории порта очевидцы наблюдати масштабное горение, днем же небо на многие километры закрывает густая пелена черного дыма.

