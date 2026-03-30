Черный дым видно издалека: в порту российской Усть-Луги продолжается пожар. Фото и видео

В порту Усть-Луги продолжается пожар после нескольких украинских атак. Огонь и дым на территории порта видны издалека.

Россияне продолжают публиковать эпичные кадры из одного со "столбов" российского экспорта энергоресурсов. Их собрал Telegram-канал Exilenova+.

В Усть-Луге Ленинградской области продолжается масштабный пожар на территории крупнейшего российского морского порта на Балтийском море и второго по величине в стране после Новороссийска.

"По состоянию на 3 часа ночи порт Усть-Луги продолжает успешно догорать", – пишет Exilenova+.

Канал также опубликовал кадры, фиксирующие пожар в порту, сделанные в другое время суток – как ночью, так и уже при дневном свете.

В ночь на 25 марта в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

А уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне вследствие новой результативной атаки Сил обороны. Уже тогда эксперты говорили, что после этих двух атак порт Усть-Луга сможет функционировать, в лучшем случае, лишь наполовину.

Также звучали оценки, что ударами по этих двух портах Украина значительно сократила возможности России экспортировать нефть и газ, по некоторым данным сокращение может достигать 40%.

А 29 марта по Усть-Луге прилетело снова – и пожар, который и до того не могли погасить, разгорелся с новой силой. В СБУ впоследствии поражение подтвердили, добавив, что на территории порта зафиксированы серьезные повреждения.

