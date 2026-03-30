Был виден дым: в российском Тольятти атакован стратегический химзавод. Фото

В российском Тольятти Самарской области в ночь на 30 марта звучали многочисленные взрывы. В одном из районов города местные жители заметили пожар.

Россияне утверждают, что под атакой находился важный для государства-агрессора химический завод "КуйбышевАзот". Кадры из города собрал Telegram-канал Exilenova+.

Взрывы в Тольятти, от которых "тряслись стекла в окнах", начались около 03:20 ночи. В это время в области была объявлена угроза атаки дронов, в аэропорту "Курумоч" ввели план "Ковер".

Некоторые пропагандистские ресурсы пишут о пяти либо о шести-восьми взрывах, местные паблики утверждают, что прозвучали "десятки громких хлопков".

Часть беспилотников, судя по сообщениям о "вспышках в небе", российской ПВО удалось сбить. Часть же, похоже, долетела.

"Спустя некоторое время в одном из районов города был замечен пожар", – отмечается в одном из сообщений в российских пабликах.

В Exilenova+ предположили, что целью атаки был стратегический завод, расположенный в Тольятти.

"Местные пишут, что под атакой химзавод "КуйбышевАзот", – отмечено в сообщении.

В Exilenova+ добавили, что это вторая атака за этот месяц на этот химзавод.

В Falcon insight геолоцировали кадры – и подтвердили: горит именно это предприятие.

"Тольятти, Самарская область, РФ. ПАО "КуйбышевАзот". РОV: 53°33'27.41"N 49°28'58.54"E", – написали в канале.

"КуйбышевАзот" — одно из крупнейших в России предприятий химической промышленности. Основной продукцией завода являются капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота.

Это один из основных производителей азотных удобрений в РФ, а также единственный в России производитель высоковязкого полиамида и высокопрочной технической нити.

"КуйбышевАзот" важен как для промышленного, так и для оборонного сектора государства-агрессора.

"Выносятся химические предприятия, задействованные в производстве взрывчатых веществ для вооружений, в частности – ракет", – писал после одной из предыдущих атак на этот завод руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Завод поставляет критически важное сырье второго и третьего уровней, без которого работа ВПК остановилась бы. Как крупный производитель аммиачной селитры и азотной кислоты, предприятие является частью сырьевой цепочки для производства промышленных и военных взрывчатых веществ.

В сентябре 2023 года на тольяттинском предприятии "КуйбышевАзот" открыли установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры. Заявлено, что она обладает самой большой на момент запуска единичной проектной мощностью в 2300 тонн в сутки. Проект обошелся в 5 миллиардов рублей.

Как писал OBOZ.UA, в предыдущий раз "КуйбышевАзот" был атакован 11 марта. Тогда на предприятии разгорелся масштабный пожар.

А 21 марта в этом же городе дроны поразили еще один химзавод – "ТольяттиАзот". Он также достаточно красочно горел после прилетов.

