В российском Тольятти дроны поразили важный химзавод: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 21 марта в Самарской области РФ прозвучали взрывы: дроны атаковали город Тольятти. Под ударом оказался важный для агрессора химический завод – "Тольяттиазот", входящий в десятку крупнейших производителей аммиака в мире.

После прилетов на заводе вспыхнул мощный пожар. Кадры с места, снятые очевидцами, собрал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

О том, что в России был атакован стратегический завод, в Exilenova+ сообщили после 2 часов ночи.

"Тольятти, Самарская область, был атакован "Тольяттиазот", – отмечалось в сообщении.

А Telegram-канал Falkon insigh геолоцировал появившиеся в сети кадры.

"Тольятти, РФ, "Тольяттиазот". POV: 53°32'42.74"N 49°37'42.28"E", – констатировал паблик.

Местные чаты, в отличие от властей региона, подтверждали атаку – и писали о "десятках хлопков", от которых "тряслись стекла в окнах", а также о том, что "в одном из районов города был замечен пожар".

Зарево от сильного пожара и столб огня на территории предприятия местные жители фиксировали на видео.

"Тольяттиазот" (ТОАЗ) – важный для государства-агрессора химический завод. Входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака: по разным оценкам, это предприятие производит от 8% до 10% мирового объема. Также завод производит пятую часть всех российских удобрений. На экспорт уходит около 85% производимой продукции.

Однако крайне важен завод и для российской оборонки. Ведь без аммиака невозможен массовый выпуск азотной кислоты. А азотная кислота — это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ, военных и инженерных зарядов.

Кроме того, предприятие выпускает углекислоту, карбамид, базальтовое волокно, метанол, реакционные трубы для химической промышленности и др.

В декабре 2025 года этот завод уже навещали украинские дроны.

Этой ночью громко было не только в Тольятти. Взрывы гремели также в Саратове и Энгельсе. Россияне после "бавовны" пожаловались, что у них пропал свет.

