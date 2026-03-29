Второй раз за неделю: в СБУ подтвердили поражение нефтетерминала 'Усть-Луга' на Балтике, произошел пожар. Видео

Служба безопасности Украины во второй раз за неделю атаковала нефтетерминал "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. В результате удара на территории предприятия зафиксированы серьезные ращрушения и пожар.

Видео дня

В целом уже четырежды за последнюю неделю украинские дроны успешно поразили нефтяную инфраструктуру врага на Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности операции

В ведомстве рассказали, что в ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области России. Это ключевой морской порт России на Балтике, через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.

В результате атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар. Предыдущие операции прошли в тесном взаимодействии с ГУР, ССО, СБС и ГПСУ.

"СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу по снижению финансовых и логистических возможностей врага. Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет России средств, идущих на войну против Украины. Поэтому противодействующие этому спецоперации будут продолжаться и дальше. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", – отметил в. и. о. главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара.

Ранее дроны Службы и Сил обороны устроили взрывы на еще одном важном экспортном нефтяном хабе России на Балтийском море – в порту "Приморск". В результате этих ударов зафиксированы пожары и поражения ряда цистерн.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

А уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне вследствие новой результативной атаки Сил обороны.

После этих атак порт Усть-Луга сможет функционировать, в лучшем случае, лишь наполовину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!