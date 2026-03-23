В российском Приморске атакован порт, вспыхнул нефтеналивной терминал. Фото и видео

В ночь на 23 марта в Ленинградской области РФ раздавались взрывы: регион атаковали дроны. Под ударом оказался порт в Приморске – один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России на Балтийском море.

Об атаке сообщил Telegram-канал Exilenova+. По сообщениям местных властей, на территории порта вспыхнул пожар.

Что известно

По данным Exilenova+, этой ночью в Приморске Ленинградской области добрые дроны долетели до морского порта.

"Силы Обороны поразили морской порт в Приморске Ленинградской области один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов РФ на Балтике. Мощность трубопроводной системы составляет до 75 млн тонн нефти в год", – указано в сообщении.

Пожар на территории порта зафиксировали спутники NASAfirms.

Атаку вынужден был подтвердить губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возникло возгорание. Ведется тушение, персонал эвакуирован. Боевая работа по отражению атаки продолжается", – написал российский чиновник около 4 часов утра.

К тому времени, по его словам, российская ПВО якобы "сбила" 35 БпЛА. А через полчаса спустя он заявил о "более 50 уничтоженных беспилотниках".

На атаку дронов в Ленинградской области начали жаловаться накануне. Об объявлении "угрозы БпЛА" местный губернатор Александр Дрозденко сообщил россиянам еще днем. С тех пор он тщательно считал "сбитые" дроны.

В то же время Дрозденко не упомянул о других "достижениях" российской ПВО: кроме кадров с заревом над территорией порта в сети появились и видео "работы" оккупантов не только по дронам, но и по населенным пунктам области.

Одно из таких видео, по данным российского независимого издания ASTRA, зафиксировало взрыв российской ракеты ПВО в километре от военного завода в городе Гатчин.

"OSINT-аналитик ASTRA проанализировал кадры и пришел к выводу, что на видео запечатлен взрыв российской ракеты ПВО. Согласно нашему анализу, взрыв произошел в жилом массиве в районе 12-ой школы. Примерно в километре от места взрыва находится оборотное предприятие "ВИСКОМ" — акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро „ВИСКОМ"... Предприятие специализируется на разработке и производстве средств ближнего боя и взрывных устройств; создании специальных средств для нужд силовых структур. Включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в российском Тольятти дроны поразили важный химзавод, там поднялся пожар.

Кроме того, в Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Саратове. На предприятии были повреждены установка переработки нефти и резервуар.

