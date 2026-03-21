В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Саратове: повреждены установка переработки нефти и резервуар

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который обеспечивает топливом оккупационную армию. Известно, что повреждены важные элементы инфраструктуры предприятия.

Видео дня

В результате производственная мощность снизилась. О поражении сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар был нанесен по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который является одним из старейших предприятий отрасли в России. Это важный объект в обеспечении горюче-смазочными материалами российской армии.

В результате атаки повреждена установка вторичной переработки нефти – один из ключевых этапов производства топлива. Также зафиксировано поражение вертикального резервуара типа PBC-10000, который используется для хранения нефтепродуктов.

По состоянию на 2023 год объемы переработки завода составляли около 4,8 млн тонн нефти в год, что делает его важным элементом энергетической инфраструктуры РФ. На данный момент масштабы повреждений уточняются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 21 марта в Самарской области РФ прогремели взрывы: дроны атаковали город Тольятти. Под ударом оказался важный для агрессора химический завод – "Тольяттиазот", входящий в десятку крупнейших производителей аммиака в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!