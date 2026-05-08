Бить или не бить по параду?
1. За
Символические удары в войне имеют важное значение. Они деморализуют врага и попадают в историю. Поэтому удар по параду точно станет частью мировых учебников истории в будущем.
Далее текст на языке оригинала.
Разом з цим, такий удар може мати протилежні наслідки для війни. Орки можуть ще більше згуртуватися після такого, і прагнути стерти цю образу будь-якою ціною.
Зрештою, і сам удар нанести буде досить складно.
2. Проти
Найбільше на завершення війни впливають саме поставки російської нафти. Оскільки путін стягнув максимум ППО в Москву, то оголив значні території. Масований удар по НПЗ може мати успіх.
Мінус – приниження орків не буде, в підручники це не потрапить.
Як варто зробити, на мою думку. Я вважаю, що незначну кількість дронів варто відправити на парад, щоб тривога не давала його нормально провести. Але головний фокус має бути саме НПЗ та наливні термінали.