1. За

Символические удары в войне имеют важное значение. Они деморализуют врага и попадают в историю. Поэтому удар по параду точно станет частью мировых учебников истории в будущем.

Далее текст на языке оригинала.

Разом з цим, такий удар може мати протилежні наслідки для війни. Орки можуть ще більше згуртуватися після такого, і прагнути стерти цю образу будь-якою ціною.

Зрештою, і сам удар нанести буде досить складно.

2. Проти

Найбільше на завершення війни впливають саме поставки російської нафти. Оскільки путін стягнув максимум ППО в Москву, то оголив значні території. Масований удар по НПЗ може мати успіх.

Мінус – приниження орків не буде, в підручники це не потрапить.

Як варто зробити, на мою думку. Я вважаю, що незначну кількість дронів варто відправити на парад, щоб тривога не давала його нормально провести. Але головний фокус має бути саме НПЗ та наливні термінали.