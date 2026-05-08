Более чем 700 км от государственной границы: Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной сферы в Ярославле. Видео

Украина поразила важный объект нефтяной сферы в российском Ярославле в 700 км от украинской границы. Он помогал Кремлю получать деньги для финансирования войны против нашего государства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал атаку "проявлением справедливости" и пообещал, что "дальнобойные санкции" будут продолжаться.

"Ярославль, более чем в 700 километрах от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны. Спасибо Вооруженным Силам Украины и нашей военной разведке за такое проявление справедливости. Украинские дальнобойные санкции продолжили действовать в ответ на российские удары по нашим городам и селам. Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит", – подчеркнул глава государства.

