Не только Ярославский НПЗ: Силы обороны ночью поразили ряд объектов военно-экономического потенциала РФ
В ночь на 28 марта украинская армия успешно поразила Ярославский нефтеперерабатывающий завод на территории России. Кроме того, удалось ряд военных объектов российских войск на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Под удары также попал военный склад в Брянской области.
Что известно
Как стало известно, ВСУ поразили склады горюче-смазочных материалов в окрестностях Донецка, склад боеприпасов вблизи Мангуша и Глубокого, а также место расположения техников в районе Прохоровки временно оккупированной Донецкой области.
Также был поражен пункт управления вражескими дронами возле Новой Каховки и командно-наблюдательный пункт вблизи Любимовки на оккупированной Херсонщине.
Кроме того, был поражен
- район сосредоточения войск в районе Январского на Днепропетровщине;
- склад материально-технических средств вблизи Межгорья (Крым) ;
- место хранения горюче-смазочных материалов вблизи Унечи Брянской области России.
Заметим, на 28 марта взрывы раздавались в Ярославльской области РФ. Там под ударами дронов оказался Ярославский НПЗ: зафиксированы неоднократные попадания и вспыхнул пожар.
Губернатор Михаил Евраев тем временем о горящем НПЗ не упомянул ни словом. Около 05:30 он заявил, что над регионом якобы было "нейтрализовано" более 30 беспилотников. Единственные последствия, по словам чиновника – повреждения нескольких жилых домов и торгового объекта.
Напомним, ранее ВСУ нанесли удар по российскому заводу "Промсинтез", который производит компоненты взрывчатых веществ для боеприпасов. Для поражения объекта использовали украинские ракеты FP-5 "Фламинго".
Также OBOZ.UA сообщал, под ударом оказался Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ. По данным Генштаба, там поражены установки первичной переработки нефти и не только.
