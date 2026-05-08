"Пришла команда сверху": в России медиков стали принуждать отправляться на войну, "гребут" и списанных по состоянию здоровью оккупантов

Большие потери российских оккупационных войск на фронте привели к новому витку гибридной мобилизации в РФ. Пока что власть страны-агрессора избегает объявления всеобщей мобилизации, хотя такая угроза сохраняется. Но сейчас ситуация обострилась: заставлять подписывать контракт уже начали даже мам маленьких детей.

Массовые повестки

За последнюю неделю в российском сегменте Telegram и Threads появилось множество сообщений о получении повесток. Пишут и сами мужчины, и их жены. Средний возраст получателей "писем счастья" – 35-45 лет.

Приходят повестки и в электронном виде. Об этом написал один россиянин, который в данный момент находится за пределами РФ.

Жительница Екатеринбурга сообщила, что ее 12 близким и знакомым также пришли повестки. И задала вопрос: "Сегодня какая-то акция? Это что за пздц начинается?".

На что ей ответили в комментариях: "Не начинается, а продолжается война пятый год. Тех, кого призвали до этого, уже убили, нужны новые. Что тут непонятного? Когда этих убьют – призовут других. И так пока не кончатся".

Еще одна россиянка сообщила, что ее 44-летнему мужу тоже пришло "письмо счастья" – указано, что явиться нужно 25 мая.

Женщина также выразила опасение, что 9 мая Путин может объявить всеобщую мобилизацию.

Из одной зоны в другую

Несмотря на сообщения, что из российских колоний давно выгребли всех желающих отправиться на войну, вербовка не останавливается. Ну, как вербовка – теперь все больше случаев, когда заключенных принуждают к подписанию контракта под пытками.

Такая ситуация, например, в Пензенской области РФ. Родственники нескольких осужденных заявили о фактах избиений, пыток и угроз изнасилованием. По словам близких, которых цитируют российские антивоенные Telegram-каналы, 25 апреля группы заключенных из различных исправительных учреждений, включая ИК-5 (Сердобск), ИК-3 и исправительный центр в поселке Беково, были доставлены в военкомат Пензы.

Один из пострадавших, 57-летний мужчина, рассказал семье, как над ним издевались. И несмотря на то, что врач на медкомиссии присвоил ему категорию "Д" (не годен), представитель военкомата настоял на его отправке в штурмовую роту. О схожих методах давления, включая избиения в военкомате, сообщили родственники 41-летнего мужчины и близкие 58-летнего заключенного, которому до освобождения оставалось менее пяти месяцев.

На данный момент известно, что принужденных к службе вывезли в Ростовскую область для прохождения обучения в составе воинской части 41885.

На войну до конца. Вопрос – чьего

В последнее время авторы российских Telegram-каналов стали массово получать жалобы на то, что комиссованных по состоянию здоровья оккупантов после военно-врачебной комиссии забирают из дома и заставляют подписать новый контракт.

Причем в ряде случаев это сопровождалось пытками: "ветерана" закрывали на несколько дней без еды и воды, заставляя дать показания, что ВВК была "фальшивой". После этого отправляли на новую комиссию, которая признавала списанного по здоровью годным к службе. И оспорить это еще никому не удалось.

"Понятно, что нога-рука не вырастет, но, если не дай Бог вы за время после армии смогли подлечиться, или просто у вас такие болезни, что их можно и "не заметить", путь один – снова в армию. Бойцы – ох**вшие от этого факта, как и их родственники. Вариант: я подписал оба документа под давлением – не проходит. В общем-то этого никто и слушать не будет, да и сказать некому", – пишут авторы одного из российских каналов.

Причем они не возмущаются развязанной Путиным войной, а исключительно заботятся о "правах военнослужащих".

"Отдавать свою жизнь я не намерена просто так"

Много шума в российском сегменте Telegram наделало видео, где фельдшер ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) из Омской области рассказала о "новшествах".

Надежда сообщила, что главный врач подписал спущенный сверху документ, согласно которому до конца года один сотрудник среднего медицинского звена из учреждения обязан "добровольно" пойти на войну, заключив контракт якобы на год. Женщина выразила сомнение, что годом дело ограничится, сравнив ситуацию с обещаниями студентам.

"А где год – там и два, и три. Либо ты вернешься домой в цинковом гробу, либо тебе повезет и ты доживешь (…), потому что я не верю, что всего лишь на год. Это так же, как со студентами, которым предлагают взять академ на год: "Возьми академ, сходи на СВО, умри за родину", – сообщила медик.

По словам фельдшера, добровольцев у них и раньше не было, учитывая бронь от военкомата для медиков на селе, и теперь вряд ли найдутся желающие. Потому она считает, что будут отправлять принудительно.

При этом никого не волнуют дети, а у медика их двое (семь лет и три года).

Надежда уточнила, что распоряжение об отправке одного сотрудника на войну пришло не только в ее больницу, но и в другие. И умирать непонятно за что фельдшер не горит желанием.

"По факту это не наша война (...) и отдавать свою жизнь я не намерена просто так", – добавила Надежда.

Еще недавно такие откровения в России, где могут надолго отправить за решетку за "дискредитацию армии" и т.п. от обычного, аполитичного человека, и без условия соблюдения анонимности, были бы немыслимы. Но, судя по всему, нежелание умирать за путинский режим в данном случае все же перевесило. Вопрос только, насколько это будет массово? А тут все же есть сомнения.

С марта приходит все больше сообщений о принудительной мобилизации поступает и с временно оккупированной территории Украины. Но об этом подробно расскажем в одном из следующих материалов на OBOZ.UA.