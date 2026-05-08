Произошел пожар: в СБУ раскрыли подробности операции по поражению НПЗ и нефтеперекачивающей станции в Перми. Фото и видео

В российской Перми в результате атаки дронов вспыхнул пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Под удар также попала важная нефтеперекачивающая станция, которая обеспечивает транспортировку сырья.

В Службе безопасности Украины заявили, что это уже не первое поражение этих объектов и оно имеет стратегическое значение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, операцию осуществили специалисты Центра специальных операций "Альфа", выполняя задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", – говорится в сообщении.

Примечательно, что оба объекта расположены более чем в 1500 км от границы с Украиной.

В СБУ отмечают, что "Пермнафтооргсинтез" является одним из крупнейших НПЗ в России и обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и российскую армию. В то же время ЛПДС "Пермь", принадлежащий компании "Транснефть", является важным узлом магистральной нефтетранспортной системы, через который нефть распределяется в нескольких направлениях.

В результате атаки на территории завода произошло возгорание на одной из установок первичной переработки нефти, которая является ключевой для работы предприятия. Также был поражен один из резервуаров на нефтеперекачивающей станции.

В спецслужбе отмечают, что подобные операции носят системный характер и направлены на подрыв нефтегазовой инфраструктуры России, которая обеспечивает значительную часть доходов бюджета и финансирования войны.

"Поражение таких объектов не только снижает объемы переработки и транспортировки нефти, но и дестабилизирует работу военной логистики врага, затрудняет обеспечение оккупационных войск топливом и заставляет кремль направлять миллиардные ресурсы на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу", – добавили в пресс-службе.

Напомним, утром 8 мая в российской Перми прогремели взрывы. Снова был атакован местный НПЗ – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", на территории предприятия зафиксирован пожар, с завода эвакуировали персонал.

Атаку подтвердила местная власть, под ударом могла оправиться установка АВТ-4. Это была уже третий удар по НПЗ в Перми за последние девять дней.

Этот НПЗ уже был атакован 30 апреля, а также накануне, 7 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 8 мая, Зеленский подтвердил поражение объекта нефтяной сферы в Ярославле. Речь идет о местном НПЗ, пораженном минувшей ночью. Он замыкает топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, объем переработки – 15 млн тонн нефти в год. Завод работает, в частности, на обеспечение потребностей российской армии.

