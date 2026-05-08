Зеленский встретился с воинами, которые держат оборону на Александровском направлении, и заслушал доклад Сырского. Видео

В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в 31 отдельной механизированной бригаде имени Леонида Ступницкого. Глава государства вручил армейцам государственные награды.

Также он на месте заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Заслушал доклад Главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на передовой. Несмотря на объявленное прекращение огня враг не уменьшил интенсивности штурмовых действий. Также был подробный доклад командира бригады по оперативной обстановке в полосе обороны 31-й ОМБр. Обсудили с командирами батальонов и рот актуальные вопросы: особенности службы иностранцев в бригаде, развитие НРК и поддержку направления инноваций", – пишет глава государства.

Также украинский президент вручил украинским защитникам ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II–III степеней.

Заметим, что 31 отдельная механизированная бригада имени Леонида Ступницкого сейчас держит оборону на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Ранее Владимир Зеленский, по результатам доклада секретаря СНБО Рустема Умерова, который находится с визитом в Вашингтоне, сообщил о подготовке новых международных визитов в рамках дипломатических усилий по завершению войны. В частности, речь идет об ожидаемом приезде в Киев спецпосланников Белого дома Стива Уикоффа и Джареда Кушнера, и украинская сторона рассчитывает, что эти контакты помогут активизировать переговорный процесс.

В то же время, сами чиновники не спешат ехать в Киев, несмотря на предварительные планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с визитом Уиткоффа и Кушнера в Киев вызывает раздражение у украинской стороны. Владимир Зеленский публично раскритиковал подход американских представителей, и подчеркнул, что регулярные поездки в Россию без визита в Украину выглядят как проявление неуважения.

