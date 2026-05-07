"Россия может сделать выбор и остановить свою войну": Зеленский подтвердил удар по российской Перми. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил дроновой удар по российскому Перми, который произошел в четверг, 7 мая. Попадание произошло в линейно-производственную диспетчерскую станцию.

Видео дня

Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Он также отметил, что это произошло в ответ на срыв любых прекращений огня со стороны Москвы.

"Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров", – говорит глава государства, добавив, что подобные инциденты уже произошли в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.

По словам главы государства, Киев неоднократно предлагал Москве двигаться навстречу миру, что было проигнорировано. Поэтомуукраинские атаки по объектам военной промышленности России и нефтяной инфраструктуры, которые финансируют агрессию являются ответом на срыв прекращения огня.

"Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с мольбами о паузе на 9 мая", – резюмировал глава государства.

Удар по Перми

В четверг, 7 мая, в Перми прогремели взрывы. Городскую линейно-производственную диспетчерскую станцию в очередной раз атаковали украинские беспилотники, на месте удара поднимался дым. Из-за атаки взорвались четыре последних резервуара с нефтью.

Дополнительно сообщалось, что в городе, вероятно, были атакованы сразу два энергетических объекта. Очевидно, кроме ЛПДС, удар пришелся и по территории самого завода. Пожар на месте поражения стремительно усиливается . Ранее станция была атакована в ночь на 29 апреля дальнобойными дронами Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа".

Напомним, как стало известно, Москва продемонстрировала, что выполнять введенный Киевом режим тишины не собирается. С первых минут объявленного режима тишины, взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Сумах и др.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер МИД РФ Мария Захарова снова пригрозила ударами по "центру принятия решений" в Киеве. Она призвала дипломатические миссии и представительства международных организаций в Киеве "с максимальной ответственностью" отнестись к предыдущему заявлению своего и военного ведомств и, соответственно, покинуть украинскую столицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!