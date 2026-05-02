Рекордный "минус" личного состава и неуклонное снижение потенциала: анализ потерь армии России в Украине за месяц

В апреле 2026 года российские оккупанты понесли тяжелейшие с начала года потери в категории личного состава. Кроме того были установлены два абсолютных рекорда за весь период полномасштабного вторжения в Украину в категории автомобильного транспорта и ствольной артиллерии. И одной из причин этого стало абсолютно провальное начало весенней наступательной кампании РОВ.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В апреле у российских оккупационных войск отмечаются самые высокие потери личного состава с начала года – 32 980 человек.

Причем рост потерь отмечается второй месяц подряд, что и не удивительно – ведь именно в марте стартовала весенне-летняя наступательная кампания РОВ, буквально сразу же и захлебнувшаяся.

На фоне высоких потерь личного состава у противника отмечается и один из самых низких показателей захвата территорий в течение месяца за более чем полгода – 142 км².

С мая прошлого года РОВ в течение месяца захватывали от 400 до 500 км² территорий Украины, неся приблизительно те же потери, что и в настоящее время. Таким образом, средний показатель захвата территорий сократился в 4 и более раз при неизменно высоком уровне потерь.

Пропорция же потерь к захватываемым территориям также демонстрирует один из самых высоких показателей – 232 тела на 1 км², неизменно растущий с начала года. А в сравнении с летом 2025 года этот показатель вырос почти в 4 раза.

Стоит отметить, что с начала 2026 года, а также во время непосредственно весенне-летней наступательной кампании мы можем констатировать одни из худших показателей продвижения противника и одну из самых высоких динамик потерь к захватываемым территориям.

За четыре месяца боевых действий РОВ потеряли более 122 740 личного состава, захватив чуть более 661 км² территории Украины.

То есть, с начала года было захвачено немногим больше той площади, что в среднем захватывалась РОВ летом 2025 за месяц.

Все выше озвученные цифры подтверждают неоспоримый факт истощения российских оккупационных войск и потери боеспособности для проведения успешных общевойсковых наступательных кампаний. Российская армия, целиком и полностью ориентированная сейчас на войну пехотой, значительно снизила свой потенциал в вопросах эффективности и может решать преимущественно тактического значения задачи.

Потери танков

В течение апреля 2026 года российские оккупанты, несмотря на весеннюю фазу наступательной кампании, не интенсифицировали применение в боях ОБТ и потери в этой категории оказались достаточно среднестатистическими – 75 танков.

Не думаю, что в ближайшее время мы увидим разительное изменение показателей в этой категории.

Потери ББМ

За прошедший месяц у РОВ, равно как и в категории танков, глобальных изменений в вопросах применения боевых бронированных машин не произошло. Потери были достаточно будничными – 169 единиц.

Потери ствольной артиллерии

В апреле 2026 года российские оккупанты понесли абсолютно рекордные потери в категории ствольной артиллерии – 1 875 единиц.

Рост в этой категории отмечался с прошлого месяца, когда на фоне старта наступательной кампании РОВ потеряли 1 448 стволов. А продолжающиеся провальные действия российских войск по всей линии боестолкновения и привели к этому рекорду.

Потери РСЗО

В течение апреля российские оккупанты потеряли 45 единиц реактивных систем залпового огня, что не является рекордным показателем в отличие от ствольной артиллерии. Но и сами по себе РСЗО уже давно стали дефицитной артиллерией у противника, что и не удивительно.

Потери ПВО

В апреле потери ПВО у РОВ составили 19 единиц.

В сравнении с потерями за март это не самый высокий показатель, но достаточно приемлемый с учетом интенсивности охоты Сил беспилотных систем ВСУ на российские ЗРК и РЛС.

Потери автотранспорта

Второй абсолютный рекорд, установленный войсками страны-агрессора в апреле – это потери автомобильного транспорта, превысившие 6 431 единицу! Важно отметить, что предыдущий рекорд был установлен в марте – 6 068.

Причиной таких потерь в категории автотранспорта, куда также относятся и другие средства (такие как мотоциклы), является не только наступление РОВ, но и значительное расширение глубины ударов Сил обороны Украины по российской логистике.

На сегодняшний день украинские дроны летают на глубину 60-70 км от линии боестолкновения, что значительно расширило возможности СОУ по воздействию на тыловую логистику противника как на временно оккупированных территориях, так и в самой России, а также повысило показатель потерь автомобильного транспорта РОВ.

В целом с начала 2026 года российские оккупанты потеряли более 20 500 единиц автотранспорта, а с начала полномасштабного вторжения в Украину потери в этой категории и вовсе превысили 92 000 единиц.

Потери спецтехники

В этой категории у РОВ особых рекордов не отмечается уже больше года. Довольно традиционный показатель, хотя и несколько выше среднестатистического – 43 единицы.

Выводы

Апрель 2026 года продолжил провальные для врага показатели марта в вопросах проведения весенне-летней наступательной кампании 2026 года.

Россия продолжает пытаться решить свои задачи в зоне боевых действий в первую очередь используя людской ресурс – пехотную компоненту. Из вспомогательных компонент, помимо дронов и авиации, высокий уровень сопутствующего применения артиллерии и автомобильного транспорта. Все это приводит к рекордным показателям потерь именно в этих категориях.

В свою очередь, несмотря на интенсивные боевые действия и крайне высокий уровень потерь, результативность боевых действий РОВ сводится к исключительно тактическим достижениям целей, причем со значительно меньшими территориальными приобретениями нежели в 2025 году.

Апрель стал лакмусовой бумажкой не только весенней фазы наступательной кампании РОВ. В целом первые четыре месяца года демонстрируют одну из худших динамик у российских оккупантов с осенне-зимнего наступления 2023-2024 годов.

Демилитаризация и денацификация армии России проходят строго по плану!