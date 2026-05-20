Силы беспилотных систем уничтожили школу подготовки пилотов БпЛА "Ахмата" на Донбассе. Видео

София Закревская
War
Силы беспилотных систем ВСУ вместе со Службой безопасности Украины уничтожили школу подготовки пилотов "российской академии ракетных и артиллерийских наук", где также осуществлялось производство боекомплектов и комплектующих для БпЛА. Безвозвратные потери противника составили не менее 65 человек. Пораженный объект находился в оккупированном городе Снежное Донецкой области.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБС ВСУ. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что был уничтожен центр подготовки вражеских пилотов и 65 курсантов-спецназовцев 78-го полка спецназначения "Север-Ахмат". Количество санитарных потерь уточняется.

Подробности операции

Операция "Снег Ахмата" тщательно готовилась и осуществлялась 1-м отдельным центром беспилотных систем вместе с СБУ в координации с Центром глубинных поражений СБС.

В ночь на 20 мая операторы 11 спланированными ударами средствами middle strike (боевая часть 100 кг) поразили учебно-производственный комплекс и временный пункт дислокации 78-го моторизованного полка специального назначения "Север-Ахмат".

"Основной двухэтажный комплекс площадью 2484 кв. м. содержал сборку БпЛА и БЧ, этаж пребывания ОС. Имеющийся в подвальных помещениях запас бк добавил незабываемых впечатлений находящимся на объекте червям", – написал "Мадьяр".

В СБС сообщили, что в результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины были сожжены.

Также ликвидирован начальник школы – подполковник с позывным "Бурый". В общем безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.

Кроме личного состава и техники, уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

"Поражение таких объектов непосредственно подрывает способности противника по подготовке экипажей беспилотных систем, ремонту бронетехники и обеспечению подразделений на направлениях боевых действий", – сказано в сообщении.

"Мадьяр" отметил, что таких центров подготовки "российской академии ракетных и артиллерийских наук" на временно оккупированных территориях Украины было развернуто три. Теперь их осталось два.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. Украинская тактика активной обороны и работа подразделений БпЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

УкраинаГорловкаВойна в УкраинеПотери России в войне с УкраинойСилы беспилотных систем ВСУБПЛАСлужба безопасности Украины (СБУ)
