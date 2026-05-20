Силы беспилотных систем уничтожили школу подготовки пилотов БпЛА 'Ахмата' на Донбассе. Видео

Силы беспилотных систем ВСУ вместе со Службой безопасности Украины уничтожили школу подготовки пилотов "российской академии ракетных и артиллерийских наук", где также осуществлялось производство боекомплектов и комплектующих для БпЛА. Безвозвратные потери противника составили не менее 65 человек. Пораженный объект находился в оккупированном городе Снежное Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СБС ВСУ. Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди отметил, что был уничтожен центр подготовки вражеских пилотов и 65 курсантов-спецназовцев 78-го полка спецназначения "Север-Ахмат". Количество санитарных потерь уточняется.

Подробности операции

Операция "Снег Ахмата" тщательно готовилась и осуществлялась 1-м отдельным центром беспилотных систем вместе с СБУ в координации с Центром глубинных поражений СБС.

В ночь на 20 мая операторы 11 спланированными ударами средствами middle strike (боевая часть 100 кг) поразили учебно-производственный комплекс и временный пункт дислокации 78-го моторизованного полка специального назначения "Север-Ахмат".

"Основной двухэтажный комплекс площадью 2484 кв. м. содержал сборку БпЛА и БЧ, этаж пребывания ОС. Имеющийся в подвальных помещениях запас бк добавил незабываемых впечатлений находящимся на объекте червям", – написал "Мадьяр".

В СБС сообщили, что в результате поражения уничтожены производственные и ремонтные помещения, в которых находились четыре бронеавтомобиля "Тигр", доставленные для ремонта. Все машины были сожжены.

Также ликвидирован начальник школы – подполковник с позывным "Бурый". В общем безвозвратные потери живой силы составляют не менее 65 человек.

Кроме личного состава и техники, уничтожены боекомплекты и комплектующие для производства беспилотных систем.

"Поражение таких объектов непосредственно подрывает способности противника по подготовке экипажей беспилотных систем, ремонту бронетехники и обеспечению подразделений на направлениях боевых действий", – сказано в сообщении.

"Мадьяр" отметил, что таких центров подготовки "российской академии ракетных и артиллерийских наук" на временно оккупированных территориях Украины было развернуто три. Теперь их осталось два.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2026 года общие потери российской армии в войне против Украины превысили 141,5 тысячи военных, из которых более 83 тысяч – безвозвратные. Украинская тактика активной обороны и работа подразделений БпЛА позволяют ежедневно наносить РФ масштабные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!