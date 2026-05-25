Минус нефтебаза, склады и пункты управления: ВСУ поразили ряд вражеских объектов на территории РФ и ВОТ
В ночь на 25 мая Силы обороны Украины провели серию ударов по военной инфраструктуре российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных регионах Украины. Среди целей – нефтебаза в Брянской области, склады боеприпасов, узлы связи и пункты управления артиллерийских подразделений противника.
Масштабы повреждений на отдельных объектах пока уточняются. О результатах боевой работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Украинские военные поразили нефтебазу "Белец" в районе Унечи Брянской области РФ. Этот объект использовался для обеспечения топливом подразделений российской оккупационной армии.
Также удары были нанесены по складу боеприпасов в районе Межгорья во временно оккупированном Крыму. Отдельно сообщается о поражении складов боеприпасов возле Новоянисоли и полевого артиллерийского склада неподалеку Кременевки в Донецкой области.
Кроме этого, Силы обороны атаковали склад материально-технических средств противника в районе Докучаевска. Под удар также попал коммуникационный узел российских подразделений в Ивановке Донецкой области.
В Запорожской области украинские военные поразили взвод управления артиллерийского подразделения оккупантов в районе Троицкого.
ВСУ продолжают системно снижать логистические и командные возможности армии РФ с целью принуждения агрессора к прекращению войны против Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны 23-24 мая нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" – один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе.
