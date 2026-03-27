В российском Череповце дроны поразили важный химзавод: вспыхнул пожар. Фото и видео

В Череповце Вологодской области РФ в ночь на 27 марта звучали взрывы. Местные власти пожаловались на атаку БпЛА на череповецкую промышленную зону и на "падение обломков".

Атакован химический завод "Апатит" группы "ФосАгро" – крупнейший в Европе производитель фосфоросодержащих удобрений, также могло прилететь по "Северстали". Подробности атаки сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Около 3 часов ночи в Exilenova+ со ссылкой на сообщения жителей Череповца сообщили об атаке на АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро").

"Это крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объёмам выпуска NPK-удобрений", – объяснили в канале.

Россияне сливали в сеть большое количество видео и фото, запечатлевших как моменты прилетов, так и зарево от вспыхнувшего после них пожара.

Подтвердил атаку – без подробностей – и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Идет атака БПЛА на череповецкую промышленную зону. Действует ПВО. На месте падения обломков работают представители экстренных служб. Просьба сохранять спокойствие. Информация уточняется. Буду держать в курсе", – написал чиновник.

В Exilenova+ тем временем сообщили о вероятном поражении еще одного важного для российской экономики предприятия – сталелитейного завода "Северсталь": там якобы горит одна из печей.

Тем временем российская ПВО, пытаясь сбить неизвестные добрые дроны, традиционно лупила по городу.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью были повторно атакованы порты Усть-Луги и Приморска. Там снова вспыхнули масштабные пожары.

А накануне под ударом оказался Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ. По данным Генштаба, там поражены установки первичной переработки нефти и не только.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!