Силы обороны отминусовали еще 1130 российских захватчиков, три средства ПВО и полсотни артсистем: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 344 тыс. 180 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 13 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 928), одну боевую бронированную машину (24 554), 50 артиллерийских систем (41 985), одну РСЗО (1 786), три средства ПВО (1 376), 1 853 БпЛА оперативно-тактического уровня (287 359) и два наземных робототехнических комплекса (1 375).

Также уничтожены 287 единиц автомобильной техники и автоцистерн (96 142) и две единицы спецтехники (4 181).

Всего за сутки Россия потеряла 2 201 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки и 4 585 крылатых ракет.

