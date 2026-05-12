ВСУ поразили пункты управления, логистику и сосредоточение живой силы врага на оккупированных территориях: подробности

В ночь на 12 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду "важных объектов" российских оккупантов на временно оккупированных территориях. В частности, были поражены пункты управления, логистика и сосредоточение живой силы противника.

Удары состоялись на территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Соответствующее подтверждение предоставил Генштаб ВСУ.

Что поражено на ВОТ

Так, 12 мая поражены два командно-наблюдательных пункта и пункт управления противника в районе Селидово на ВОТ Донецкой области.

Также наши воины ударили по складу материально-технических средств оккупантов в Новополтавке Запорожской области и ремонтному подразделению противника в Росквитах на Луганщине.

Поражены районы сосредоточения живой силы врага в Донецке на ВОТ Донецкой области и Охримовке на ВОТ Запорожской области.

Покровское направление

"Кроме того, поражен пункт управления БпЛА агрессора в районе Покровска Донецкой области", – добавили в Генштабе.

Всего за сутки на Покровском направлении враг совершил 24 атаки. По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 26 – ранены.

Также здесь уничтожено девять единиц автомобильной техники и одно укрытие противника, повреждены пять единиц автотехники, 16 укрытий противника и один пункт управления БпЛА.

На направлении уничтожено или подавлено 208 БПЛА разных типов.

Другие удары по агрессору

"Силы обороны Украины наносят и в дальнейшем будут системно наносить поражения по пунктам управления, логистическим объектам до полного прекращения вооруженной агрессии россиян против Украины", – пообещали в Генштабе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 12 мая подтвердил, что украинские дроны атаковали Оренбургскую область России (расположенную на границе с Казахстаном, в более чем полутора тысячах километров от Украины). Целью, по словам главы государства, были "объекты российской газовой промышленности".

Также 12 мая в российском городе Пермь прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. Таким образом, с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 343 050 человек.

