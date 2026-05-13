Восемь человек погибли, 11 ранены: на Днепропетровщине уточнили данные о последствиях российских атак. Фото

Российские войска продолжают терроризировать Днепропетровщину обстрелами: за сутки враг атаковал три района области почти 30 раз. В ряде населенных пунктов зафиксированы пожары и разрушения.

Видео дня

Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. О последствиях вражеских атак рассказали начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук и руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Враг терроризирует Днепропетровскую область

По состоянию на 07:30 утра 13 мая было известно о восьми погибших и 11 пострадавших в результате российских ударов по Днепропетровщине. Три района области россияне атаковали почти 30 раз за сутки.

Криворожский район

По Кривому Рогу российские войска били "Шахедами" ночью и утром. В результате атак врага в городе повреждены предприятие, инфраструктура и газопровод. Обошлось без пострадавших.

А вот из-за попадания по жилому дому вечером накануне погибли два человека, еще несколько, в том числе младенец, пострадали.

"В больнице в тяжелом состоянии остается 9-месячная девочка – с Божьей помощью и благодаря профессионализму наших врачей ногу ей удалось спасти, для дальнейшего лечения она будет направлена в Днепр. Также в больнице ее 23-летняя мама в состоянии средней тяжести. Еще трем женщинам 45, 56 и 74 лет помощь была оказана на месте. Кроме домов частного сектора повреждения получили два пятиэтажных и девятиэтажный дом. В результате повреждения газопровода без газа 34 дома. Идут восстановительные работы и ликвидация последствий", – рассказал утром Вилкул.

Никопольский район

Там россияне били дронами и артиллерией по Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Зафиксирован пожар, горела машина, повреждена пожарная машина, два частных дома, микроавтобус, авто, линия электропередачи и инфраструктура.

В Марганце в результате удара FPV пострадали двое подростков – 16-летние парни. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также ранения получил 21-летний юноша.

Синельниковский район

Там враг бил дронами по двум громадам. По данным ОВА, всего там изуродовано более 20 домов.

Так, в Николаевской громаде из-за ударов войск РФ погибли два человека. Горели пять дачных домов, повреждены 16 частных домов.

В Дубовиковской громаде горел частный дом.

"Еще девять домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли четыре человека, еще четверо – пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии", – добавил Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в The New York Times вышла статья о том, что Россия целенаправленно бьет по объектам американских компаний в Украине. В частности, под удары попали мощности Coca-Cola.

Белый дом на эти удары особо не реагирует – несмотря на данное ранее обещание защищать коммерческие интересы США за рубежом. Авторы материала отметили, что целями россиян являются объекты и других американских компаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!