"Сколько еще терпеть? Что это творится?" Российский пропагандист устроил истерику из-за украинских ударов. Видео
Российские пропагандисты забились в очередном припадке истерики после серии успешных украинских ударов. В РФ жалуются, что после обстрелов возникают блекауты и власть вынуждена эвакуировать людей.
Также пропагандист Иван Панкин выдал, что "крышка скоро слетит". Фрагмент истеричного припадка опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".
Россияне боятся украинских ударов
Пропагандист задался риторическим вопросом "что это творится и сколько еще терпеть". По его словам, в оккупированном Донецке недавно устроили блекаут, а в Новороссийские потопили корабль. Также пропагандист вспомнил недавний успешный удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске и пожаловался, что атаку украинские войска осуществили западным оружием.
"Сколько еще терпеть? Что же это творится? Всего за несколько дней – блэкаут в Донецке, удар по Новороссийску, потопили наш сухогруз. Крышка уже скоро слетит с кастрюльки", – жалуется пропагандист.
Собеседник пропагандиста – кремлевский политолог Александр Казаков призвал его "терпеть дальше". После этого Панкин вспомнил слова российского диктатора Путина о том, что "СВО идет по плану".
Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля.
Ранее сообщалост, что в городе Новороссийск после массированного удара украинских беспилотников зафиксированы масштабные разрушения нефтяного терминала. На территории предприятия повреждены нефтепроводы и причал.
Как сообщал OBOZ.UA, регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.
