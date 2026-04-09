'Сколько еще терпеть? Что это творится?' Российский пропагандист устроил истерику из-за украинских ударов. Видео

Российские пропагандисты забились в очередном припадке истерики после серии успешных украинских ударов. В РФ жалуются, что после обстрелов возникают блекауты и власть вынуждена эвакуировать людей.

Видео дня

Также пропагандист Иван Панкин выдал, что "крышка скоро слетит". Фрагмент истеричного припадка опубликовал Telegram-канал "Сеятель ветра".

Россияне боятся украинских ударов

Пропагандист задался риторическим вопросом "что это творится и сколько еще терпеть". По его словам, в оккупированном Донецке недавно устроили блекаут, а в Новороссийские потопили корабль. Также пропагандист вспомнил недавний успешный удар по заводу "Кремний Эл" в Брянске и пожаловался, что атаку украинские войска осуществили западным оружием.

"Сколько еще терпеть? Что же это творится? Всего за несколько дней – блэкаут в Донецке, удар по Новороссийску, потопили наш сухогруз. Крышка уже скоро слетит с кастрюльки", – жалуется пропагандист.

Собеседник пропагандиста – кремлевский политолог Александр Казаков призвал его "терпеть дальше". После этого Панкин вспомнил слова российского диктатора Путина о том, что "СВО идет по плану".

Напомним, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля.

Ранее сообщалост, что в городе Новороссийск после массированного удара украинских беспилотников зафиксированы масштабные разрушения нефтяного терминала. На территории предприятия повреждены нефтепроводы и причал.

Как сообщал OBOZ.UA, регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!