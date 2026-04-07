Повреждены несколько участков нефтяного терминала: спутниковые снимки раскрыли последствия новой атаки на порт в Новороссийске

В городе Новороссийск после массированного удара украинских беспилотников зафиксированы масштабные разрушения нефтяного терминала. На территории предприятия повреждены нефтепроводы и причал.

Также был атакован корабль на военно-морской базе. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Последствия удара

Опубликованные спутниковые снимки показывают повреждения, нанесённые в результате атаки на порт в Новороссийске. Кадры из космоса подтверждают, что после удара пострадали несколько участков нефтяного терминала.

В частности, повреждены нефтепроводы у причалов №1 и №2, а также сам причал №2. Кроме того, зафиксирован удар по нефтепроводу в другой зоне погрузки, расположенной рядом с узлами SICN и запорной арматурой трубопроводной системы.

Кроме того, на спутниковых снимках видно повреждение одного из фрегатов проекта 11356Р, находившегося на военно-морской базе в Новороссийске.

Ранее сообщалось, что регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы беспилотных систем ВСУ поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Кроме того, были нанесены удары по буровой установке "Сиваш".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

