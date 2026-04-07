'Убийц надо останавливать': Зеленский отреагировал на удар РФ по Никополю, который унес четыре жизни. Фото

Во вторник, 7 апреля, президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Никополю (Днепропетровская область), в результате которого погибли четыре человека. Он назвал действия врага целенаправленным террором по мирным людям.

Глава государства убежден, что совместными действиями Россию нужно останавливать, чтобы избежать подобных трагедий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Россияне устраивают "сафари" на мирных людей

"Сейчас в больнице находятся семь человек после удара российского FPV-дрона по Никополю, по обычной городской маршрутке. Еще девять получили помощь на месте. Четыре человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что агрессор и в дальнейшем осуществляет целенаправленный террор против мирного населения в Никополе и других прифронтовых городах и громадах.

"На днях был циничный удар по никопольскому рынку, который унес жизни пяти человек, еще 28 пострадали. Фактически постоянные "сафари" на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на успешное сбивание значительной части дронов, ежедневный террор против мирного населения продолжается, и на этом фоне попытки ослабить санкции против России или восстанавливать с ней торговлю выглядят неприемлемыми.

"Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где-либо в мире. Когда на улицах городов людей просто убивают, это угроза для всех. Убийцы всегда пытаются идти куда-то дальше. Их надо останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем вместе, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни. Спасибо всем, кто помогает Украине!" – резюмировал он.

Напомним, утром 7 апреля российская оккупационная армия целенаправленно ударила беспилотником по автобусу в Никополе. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Также РФ атаковала город Прилуки на Черниговщине. Целью врага стало здание городского совета. А в Новгород-Северском россияне ударили по зданию налоговой инспекции.

Как писал OBOZ.UA, 7 апреля, российские захватчики нанесли удары по Херсону. В результате действий агрессора погибли три человека. Кроме погибших, на данный момент известно и о 7 пострадавших, они госпитализированы.

