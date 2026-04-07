Россия ударом по Херсону убила трех человек, есть раненые. Видео

Во вторник, 7 апреля, российские захватчики нанесли удары по Херсону. В результате действий агрессора погибли три человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько. Гражданские получили ранения несовместимые с жизнью.

Враг атакует гражданских

По информации чиновника, о гибели двух человек стало известно около 11:00.

"Смертельные ранения в результате обстрела Корабельного района получила 72-летняя женщина и мужчина 60 лет", – говорится в сообщении.

В 12:15 количество жертв увеличилось до трех. Погибла 71-летняя женщина.

"Стало известно о еще одной жертве российских террористов. Травмы, несовместимые с жизнью, получила 71-летняя женщина", – написал Шанько.

Как добавили в Херсонской городской военной администрации, кроме погибших, пока известно и о 7 пострадавших, они госпитализированы.

"Женщины 71, 57, 81, 75 и мужчины 72, 60 и 81 лет преимущественно получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У некоторых также есть осколочные ранения. У 60-летнего херсонца травматическая ампутация пальца стопы", – отмечается в сообщении.

По словам главы Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, враг превратил обычный день в Херсоне в ад. Противник почти полчаса обстреливал жилую застройку в Корабельном районе.

"Из-за многочисленных прилетов повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках. Эти обстрелы унесли жизни трех пожилых херсонцев. Искренние соболезнования их родным и близким. Еще четверо женщин и трое мужчин ранены. Сейчас они все находятся под наблюдением наших врачей", – написал чиновник.

Напомним, 7 апреля российская оккупационная армия целенаправленно ударила беспилотником по автобусу в Никополе. В результате атаки погибли три человека, еще 16 человек получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, 7 апреля террористическая армия России также атаковала город Прилуки на Черниговщине. Целью врага стало здание городского совета. А в Новгород-Северском россияне атаковали здание налоговой инспекции.

