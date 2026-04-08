Спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи. Фото

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нейтрализовали последний железнодорожный паром российских оккупантов в Керчи. Удар по объекту был нанесен в ночь на 6 апреля.

Видео дня

После этой операции у путинской армии не осталось ни одного железнодорожного парома в Керченском проливе. Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Подробности операции

По информации украинской разведки, бойцы Департамента активных действий в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года вывели из строя последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, остававшийся на плаву. Объект уничтожили с помощью БПЛА.

Разведка отмечает, что этот паром играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Также в ГУР напомнили, что в марте этого года спецназовцы вывели из строя другой железнодорожный паром. В ведомстве отметили, что системное уничтожение логистических способностей агрессора будет продолжаться.

Влияние на путинскую армию

Железнодорожные паромы крайне важны для РФ, так как Крымский мост после предыдущих повреждений имеет ограничения по весу и безопасности для перевозки тяжелых составов с топливом и взрывчаткой.

Паромная переправа была основной "страховкой" на случай вывода моста из строя. С потерей "Славянина" возможности РФ по переброске эшелонов через пролив практически обнулены.

Именно этот паром использовался для снабжения группировки войск в Крыму и на юге Украины, так как позволял минимизировать риски для моста при транспортировке опасных грузов. На данный момент судно считается неэксплуатируемым, что значительно усложняет военную логистику РФ в регионе.

Ранее сообщалось, что регулярные украинские атаки по российской нефтяной инфраструктуре существенно перегружает ПВО страны-агрессора и приводит к проблемам в экспорте нефти. Пропагандисты в РФ признают проблемы в борьбе с украинскими атаками и жалуются на нехватку ракет-перехватчиков.

Напомним, в ночь на 6 апреля Силы беспилотных систем ВСУ поразили вражеский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска (Краснодарский край РФ). Кроме того, были нанесены удары по буровой установке "Сиваш".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина впервые с начала полномасштабной войны в 2022 году запустила больше БпЛА по России, чем Россия запустила по Украине. Таких показателей Силам обороны удалось достичь в марте 2026-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!