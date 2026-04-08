ВСУ отбили первую волну весеннего наступления врага, вторая также может провалиться. Интервью со Жмайло

Силам обороны Украины удалось успешно отразить первую волну весеннего наступления российской оккупационной армии и существенно подвинуть врага на локальных участках фронта. С января по март темпы продвижения противника постоянно уменьшались и достигли минимума в марте.

Однако, враг готовится ко второй попытке наступать, которую планирует на конец апреля – начало мая. В частности, он рассчитывает на "зеленку", которая позволит незаметно перемещаться. До своей "сакральной" даты, 9 мая, оккупант объективно не может осуществить ни одного масштабного прорыва. Единственное, что возможно – он может подойти вплотную к Константиновке и попытаться окружить Гуляйполе.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– В течение последних недель появилось много позитивных новостей с фронта: на днях украинские войска продвинулись на севере Харьковщины. Ранее была информация о том, что есть продвижение в направлении Купянска и на Славянском направлении. Можно ли говорить о том, что есть определенная очевидная положительная тенденция, что есть основания для оптимизма? По вашему мнению, с чем связана такая положительная динамика? Можно ли ее удержать, а еще лучше усилить?

– Прежде всего, позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского заключается в том, что украинские войска не могут стоять в глухой обороне. И для того, чтобы сбивать это тараканье продвижение россиян, их инфильтрацию, которую они применяют, на фоне Покровска, нужно проводить контратакующие действия локального масштаба.

В прошлом месяце было отвоевано полтысячи квадратных километров территории, в то же время россияне захватили всего 23. Ранее, в феврале месяце они захватили лишь 150 и, соответственно, в январе смогли захватить 300.

Мы не можем говорить о широком контрнаступлении, но эти локальные тактические действия, когда мы отбрасываем врага с его позиций и он вынужден снова стягивать силы и возвращать, дают нам возможность продолжать и усиливать нашу устойчивость.

Почему так произошло? Мы нарастили наши ударные средства, FPV, у нас больше дронов, которые могут мониторить ситуацию в серой зоне, площадь которой сейчас составляет в среднем около 15 квадратных километров. Соответственно, все выдвижения россиян мы, к счастью, поотбивали.

Сейчас они продолжают накопление. Продолжение своего весеннего наступления оккупанты планируют где-то на конец апреля – начало мая. Все привязывается к погодным условиям и "зеленке", чтобы вновь иметь возможность продвигаться вдоль автодорог, по посадкам, вдоль железной дороги, вблизи насыпей и тому подобное. Сейчас они проводят свое накопление и перегруппировку. В частности, группировку войск "Днепр", стоящую на Херсонском направлении, они перебрасывают ее на Гуляйпольское направление.

Мы стараемся контратаковать, чтобы улучшать наши тактические позиции, отбрасывать россиян, чтобы они раньше применяли свои резервы. В таком случае у них по командной вертикали сразу проходит команда восстановиться, они снова начинаются "мясные" штурмы. Главное – не дать им накапливаться.

Мы наконец хоть на пару тысяч превышаем темпы уничтожения россиян и их пополнения. Россия запланировала набрать на год 409 тысяч новых голов "пушечного мяса", но за первый квартал они набрали чуть больше 80 тысяч. Это означает, что по состоянию на сейчас свои планы они выполняют с очень и очень большой натяжкой. Точнее, не выполняют.

Поэтому да, мы продолжаем это делать. И это стало возможным, потому что мы наконец-то имеем резервы – это то, чего не было, например, в 2023 году. Эти резервы мы стараемся локально применять.

Напомню, что в 2023 году ширина наступления россиян была по всему фронту, у нас резервов не было. Зато сейчас они сузились до двух приоритетных направлений – это Покровск-Константиновка и Запорожье-Гуляйполе.

К счастью, нам удается сбивать эту волну. Точно можно констатировать, что первую волну российского наступления мы отбили, и враг здесь провалился. Именно поэтому он сейчас собирает и перегруппировывает силу.

– Вы говорите, что враг может начать масштабное наступление в конце этого месяца или в начале мая. Но так он просто не успеет достичь заметных "побед" до "сакральной" даты, 9 мая. По вашим оценкам, чего он вообще может достичь за месяц?

– За месяц они могут достичь только локальных продвижений. Например, они могут подойти к Константиновке и попробовать пробиваться внутрь. Возможно, они попытаются дальше продавить нас в Гуляйполе, потому что на западных окраинах этого населенного пункта мы держим наши позиции, поэтому они больше пробиваются к Железнодорожному – и подать это как некую большую победу к "9 мая".

То есть каких-то оперативных прорывов они пока сделать не способны. А с нашими контрударами их дедлайны так же откладываются. В то же время могут быть массированные обстрелы, потому что, к сожалению, враг увеличил темпы производства "Шахедов" и "Гербер" и вышел на суммарное количество более 400 единиц. Однако, на нас летит меньше этого железа из-за войны против Ирана – львиную долю этого вооружения они Каспием перебрасывают именно режиму айятолл.

Итак, они могут пытаться сделать что-то подобное, но это так же может не получиться, и тогда они больше сосредоточатся на внутренних проблемах.

Сейчас в России продолжается масштабная пропагандистская кампания для того, чтобы как можно больше приобщалось к российской армии. Все города загажены тематическими билбордами. Они могут играть на теме "семья в опасности" и объяснять этим все внутренние проблемы. Мол, Россия же воюет не только с Украиной, она воюет со всем западным миром. И поэтому нужно присоединяться к оккупационному войску.

– Но остается еще один вопрос, для них очень болезненный. Это Купянск, который они уже несколько раз объявляли "взятым", но взять так и не смогли. Предполагаете ли вы, что именно к 9 мая они могут прибегнуть к какой-то локальной операции, именно для того, чтобы попытаться взять город под контроль?

– Нет, я не думаю. Потому что после поражения их наступательной операции, когда мы их отбросили, и президент Украины записал обращение, это стало очень прочной дипломатической основой для нас. Мы продемонстрировали, что украинская армия способна к контратакующим действиям, и пропаганда о том, что якобы врага невозможно остановить, нивелировалась.

Именно после этого Путин снова, как папуас, появился в военной форме и то же самое заявил о Гуляйполе. Поэтому я думаю, что основное давление они будут осуществлять все же на Гуляйполе, чтобы эта их пропагандистская картинка не развалилась.Я думаю, что у врага нет сил, чтобы снова окружить Купянск, а вот Гуляйполе – это вполне возможно. А также подойти к Константиновке, – а подойти к Константиновке в российской пропаганде означает взять ее – вот это наиболее вероятные сценарии.

Тем не менее, еще в марте враг прибегал к широкомасштабным атакам на стыке между Покровском и Гуляйполем, на участке протяженностью около 100 километров. Тогда они пошли в одновременный штурм. И мы помним, чем это завершилось – там за два дня враг понес рекордные потери.

Поэтому наша тактика активной обороны заключается в контрнаступлении, увеличении килл-зоны и насыщении ее дронами. Мы в обороне, россияне в атаке, соответственно, у них гораздо большие потери. К счастью, это пока дает результат. А возобновление давления в конце апреля-мая вовсе не гарантирует, что враг сможет добиться своих целей.

Отдельная Президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого защищает Украину на востоке, защищает Киевскую область и небо над столицей. Именно ее бойцы сбивают "Шахеды" и ракеты во время воздушных тревог. В Президентскую бригаду можно присоединиться, чтобы служить среди достойных людей и бороться с врагом на той должности, которая вам по душе. Бригада имеет ряд боевых и небоевых вакансий.

Переходите на сайт bit.ly/4njKWfi или звоните по телефону +380505620222. Рекрутеры проконсультируют вас и предоставят всю информацию о службе и вакансиях.