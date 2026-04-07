Украинские войска продвинулись на севере Харьковщины и на Великобурлукском направлении – ISW

Оккупационная армия России в течение 6 апреля продолжила наступательные операции в северной часть Харьковской области, но успеха не имела. В то же время украинские войска продвинулись на севере Харьковщины.

Также украинские защитники имели успех на Великобурлукском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои на Харьковщине

По информации американских аналитиков, опубликованные 6 апреля видеозаписи с геолокацией показывают, что украинские войска недавно продвинулись к западу от Милового (к северо-востоку от Великого Бурлука). В свою очередь путинские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука в районе Чугуновки и Шевяковки и к юго-востоку от Великого Бурлука в направлении Колодязного.

Кроме того, геолокационные кадры от 4 апреля подтверждают, что украинские войска недавно продвинулись к юго-западу от Вовчанска (к северо-востоку от Харькова). Российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова в районе Старыцы, Графского и Вовчанска, а также в направлении Лосовки и Бугаевки. Российский военный пропагандист утверждал, что украинские военные контратаковали в районе Вильчи и Вовчанских Хутори (оба района к северо-востоку от Харькова).

Враг накапливает резервы

Командир украинского батальона, действующего в северной Харьковской области, сообщил 6 апреля, что российские войска концентрируют живой силы вблизи линии фронта и ждут неблагоприятных погодных условий, чтобы обеспечить укрытие для операций по проникновению.

По имеющимся данным, подразделения 79-го мотострелкового полка и 11-го танкового полка (оба входят в состав 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) действуют вблизи Избыцкого (к северо-востоку от Харькова).

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в юго-западной части Волчанска (к северо-востоку от города Харькова). Также бойцы ВСУ продвинулись в направлении Купянска.

Как писал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что украинские войска продвинулись на Славянском направлении. Зато у российских войск продвижений пока нет – если не считать определенные успехи на Покровском направлении, которых оккупантам удалось достичь ранее, но подтверждения появились только сейчас.

