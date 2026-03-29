Украинские войска продвинулись на Славянском направлении – ISW

Российские войска продолжают наступательные операции практически вдоль всей линии фронта. Однако продвигаться им не удалось за последние сутки ни на одном из направлений.

Зато Силы обороны имели успехи на Славянском направлении и в тактическом районе Константиновка-Дружковка. О ситуации на фронте рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумское направление

В течение 27 и 28 марта российские войска наступали на Сумщине в частности в направлении Толстодубового, Уланового и Шостки, а в направлении Кондратковки и Новой Сечи. Продвижений враг не имел.

Тем временем украинские войска продолжают наносить удары средней дальности по российским военным объектам в Брянской области. По данным Генштаба, поражен склад горюче-смазочных материалов вблизи Унечи (около 62 километров от линии фронта).

Харьковское направление

28 марта российские войска пытались наступать в районе Волчанска, Старицы, Волчанских Хуторов, Избицкого, Малой Волчьей, Охримовки, Прилипки, Липцев, Верхней Писаревки и Зыбино. Вперед они не продвинулись.

Великобурлукское направление

Накануне оккупанты продолжали наступательные операции вблизи Мелового и Хатнего, а также у Чугуновки, но не продвинулись вперед.

Купянское направление

Не имели успеха и попытки оккупантов наступать и осуществлять миссии инфильтрации на Купянском направлении.

Аналитики нашли геолокационные видеозаписи, которые показывают, что российские силы действовали в северо-западной части Купянска в рамках миссии по проникновению – однако влияния на контроль над местностью она не имела.

27 и 28 марта российские войска атаковали вблизи Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Глушковки и Подолов, а также в направлении Новоосинового.

По оценкам украинских воинов, на Купянском направлении российские силы в значительной степени исчерпали свои ресурсы. Сейчас они ждут улучшения погодных условий и того, чтобы на деревьях появилась листва – для лучшей маскировки.

Что касается Купянска, там, по оценкам Группировки объединенных сил, осталось не более двух десятков оккупантов.

Российские войска время от времени пытаются продвигаться к Купянску с востока, но в основном прекратили попытки продвижения к Купянску с севера.

Когда погода улучшится, украинские воины ожидают активизации российских наступлений, в частности с использованием мотоциклов, квадроциклов и вездеходов.

Район Боровой

27 и 28 марта российские войска продолжали наступательные операции вблизи Новоплатоновки, Середнего и в направлении Новосергиевки, но не продвинулись вперед.

Славянское и Лиманское направления

Украинские войска недавно продвинулись на востоке Лимана, поскольку российские войска продолжали миссии по инфильтрации в этом районе.

Российские войска атаковали вблизи самого Лимана, а также у Новоселовки вблизи Ставков, Дробышево и в направлении Святогорска, вблизи Ямполя и Дибровы, в направлении Старого Каравана и Брусовки. Пытались они наступать и в районе Славянска: вблизи Платоновки, Закитного, Калеников и Резниковки и в направлении Рай-Александровки, а также вблизи Никифоровки 27 и 28 марта.

Источник, связанный с российской группировкой войск "Запад" заявлял, что украинские войска контратаковали в районе Серебрянского лесничества.

По наблюдениям Группировки объединенных сил ВСУ, российские войска сбавили темпы наступательных операций на Лиманском направлении после усиления в последние дни штурмов, в том числе с использованием техники. В то же время они продолжают миссии по инфильтрации в направлении Лимана. Закрепиться в городе, говорят украинские военные, оккупантам не удалось. Поэтому они, вероятно, сосредоточатся на продвижении к поясу крепостей с юга через Константиновку.

На направлении оккупанты вернулись к тактике инфильтрации небольшими группами после механизированного штурма численностью в батальон 19 марта.

Тактический район Константиновка-Дружковка

Аналитики отметили, что украинские войска недавно удерживали позиции или продвигались вперед в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

К такому выводу они пришли, геолокувавши видео ударов оккупантов по украинским позициям на улице Белинского в северо-восточной части Константиновки, где, как заявляли в РФ, присутствуют российские войска.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки; в районе Маркового, Часова Яра и на Красное, у Предтечино, вблизи Иванополья и Клебан-Быка, у Плещеевки, Берестка, Ильиновки, у Степановки и Яблоновки.

Также они пытались наступать в районе Дружковки: возле Русина Яра, Новопавловки и Софиевки.

Под Часов Яром, жалуются некоторые Z-блогеры, украинские войска контратакуют.

Тактический район Доброполье

28 марта российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но не продвинулись вперед.

27 и 28 марта российские войска наступали в направлении Кучерова Яра, вблизи Нового Шахового и Заповедного.

На этом отрезке фронта россияне поддерживают темп наступлений и все чаще пытаются прятаться в поврежденных зданиях.

Покровское направление

28 марта российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Пропагандисты РФ тем временем утверждали, якобы российские войска продвинулись на запад от Родинского (к северу от Покровска).

Российские войска атаковали под самым Покровском, возле Гришиного и на Шевченко, Сергеевку, Новоалександровку, возле Родинского и Белицкого, Красного (Красного) Лимана, под Мирноградом, возле Удачного, Молодецкого, Новоподгороднего и Котлиного 27 и 28 марта.

Недавно оккупанты усилили наступления на Покровском направлении, пользуясь, в частности, неблагоприятными погодными условиями , когда украинской разведке сложнее обнаружить вражескую технику. В дополнение они используют дымовые завесы.

Новопавловское направление

27 и 28 марта российские войска продолжали наступательные операции вблизи самой Новопавловки, возле Муравки, Новониколаевки, Дачного и Филии, но не продвинулись вперед.

Александровское направление

28 марта российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.

27 и 28 марта российские войска наступали в районе Ивановки, Зеленого Гая, Сосновки, Андреевки-Клевцово, Январского, в направлении Гавриловки и Вербового, а также в районе Злагоды, Александрограда, Калиновского.

Российский военный блогер утверждал, что украинские силы контратаковали в направлении Андреевка-Клевцово, Березового и Федоровки.

Гуляйпольское направление

28 марта российские войска продолжали наступательные операции на Гуляйпольском направлении, однако в последнее время продвигаться там им не удается.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 марта, показывают уничтоженные российские боевые бронированные машины (ББМ) к северу от Железнодорожного (к западу от Гуляйполя), что свидетельствует о продвижении российских войск в этом районе. Однако ISW оценивает, что это изменение не произошло в течение последних 24 часов.

Российские войска атаковали под самим Гуляйполем, возле Еленоконстантиновки и на Верхнюю Терсу и Воздвижевку, возле Варваровки, Доброполья, Зеленого, возле населенных пунктов Горькое, Зализнычное, Староукраинка, а также возле Мирного и Гуляйпольского 27 и 28 марта.

Запад Запорожской области

28 марта российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

В течение последних двух суток российские войска атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков, Степного, Приморского и Степногорска.

Херсонское направление

28 марта российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

