Россия нацелилась на украинский 'пояс крепостей', но ВСУ срывают планы врага – ISW

Успешные украинские контратаки на Александровском и Гуляйпольском направлениях срывают планы РФ на весенне-летнее наступление. Оккупанты вынуждены перебрасывать силы из Донецкой области на юг Украины, чтобы удержать занимаемые позиции на фоне продвижения украинских воинов.

Это делает еще более сомнительной способность России захватить пояс крепостей в Донецкой области – и тем более сделать это быстро и с относительно низкими потерями. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Украинские контратаки создают оперативное и стратегическое влияние на войска РФ

Аналитики отметили, что успешные украинские контратаки на юге Украины создают оперативное и стратегическое влияние на российские войска, которые начинают весенне-летнее наступление 2026 года, одной из ключевых целей которого является захват пояса крепостей в Донецкой области.

Так, по сообщению командования Десантно-штурмовых войск Украины, по состоянию на 26 марта украинские войска освободили Березовое (к юго-востоку от Александровки), ликвидировав российский "выступ".

"Украинские войска достигли значительных тактических успехов на юге Украины с конца января 2026 года и, в частности, вернули себе больше территории, чем российские войска захватили в феврале 2026 года", – указано в сообщении ISW.

Украина заявляет, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях с конца января освобождено от оккупантов более 400 кв. км – в рамках двух отдельных операций.

В ISW пока имеют доказательства освобождения не менее 334,06 кв. км на юге Украины, однако аналитики признают, что "консервативная методология картографирования ISW недооценивает украинские достижения".

"Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, имеют каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций на других участках линии фронта", – считают в ISW

Так, в начале марта 2026 года российское военное командование было вынуждено передислоцировать элитные воздушно-десантные и морские пехотные подразделения из Донецкой области на юг Украины в ответ на украинские контратаки, что, вероятно, сорвало планы весенне-летнего наступления 2026 года против пояса крепостей.

"Российские войска ранее не проводили одновременных наступлений на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе пояса крепостей, борясь с недавними успехами Украины на направлениях Гуляйполя и Александровки", – считают в ISW.

Прогноз аналитиков для оккупантов – неутешительный: они убеждены, что российские войска вряд ли захватят украинский пояс крепостей в 2026 году.

Свое весенне-летнее наступление на хорошо укрепленные города Донецкой области россияне начали со значительного увеличения механизированных и моторизованных штурмов на разных участках фронта между 17 и 21 марта, а также периода усиленных ударов и перемещения тяжелой техники и войск на передовой.

"Украинский крепостной пояс — это концентрация четырех сильно укрепленных и крупных городов в Донецкой области с общим довоенным населением более 380 000 человек, расположенных с севера на юг вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Славянск. Российские войска пытались, но не смогли захватить крепостной пояс в 2014 и 2022 годах, и такая операция на пятом году войны, вероятно, будет многолетним усилием со значительными потерями личного состава и материальных средств", – говорится в материале.

Аналитики констатировали, что российские войска за годы полномасштабной войны так и не продемонстрировали, что способны быстро обходить, проникать или иным образом захватывать города размером с те, что находятся в поясе крепостей. Им понадобилось почти два года, чтобы захватить Покровск, в котором до начала полномасштабного вторжения жило около 60 тысяч человек – в разы меньше, чем в городах, входящих в пояс крепостей.

Это, похоже, осознают и в РФ. Поэтому российские чиновники уже начали готовить население к тому, что дальнейшее продвижение в Донецкой области будет медленным и сопряженным с большими потерями.

Председатель Комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов 26 марта признал, что рано говорить о "триумфальном весеннем наступлении". Он заявил, что бои на фронте сложные, и подчеркнул, что бои в Константиновке усложняются из-за размеров города и оборонительных укреплений Украины.

"Кремль знает, что захват российскими войсками пояса крепостей военным путем совершенно не гарантирован. Поэтому и требует требует от Украины отдать неоккупированные части Донецкой области без боя. Кремль стремится к такой уступке, чтобы сохранить России человеческие и материальные ресурсы и поставить Россию в более выгодное положение для возможного повторного вторжения в будущем", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что украинские войска продвинулись на Славянском направлении, в районе Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области.

Также аналитики объяснили, что стоит за изменением тактики во время последней массированной атаки на Украину.

