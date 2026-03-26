Украинские войска продвинулись на Славянском направлении, в районе Константиновка-Дружковка и на западе Запорожской области – ISW

Украинские войска продолжают наступать на разных участках фронта в Донецкой области. Недавно Силы обороны продвинулись в направлении Славянска, а также в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Также бойцы ВСУ провели контратаки в Запорожской области. Об этом пишет Институт изучения войны.

Боевые действия на Донбассе

Опубликованные 24 марта видеоматериалы с геолокацией показывают, что ВСУ недавно продвинулись на юго-востоке Константиновки, к северу от Иванополья (к югу от Константиновки) и к северо-западу от Ступочек (к северо-востоку от Константиновки).

Геолокационные кадры показывают, как российские войска наносят удар по украинской позиции на северо-востоке Константиновки – района, где, по утверждению российских источников, ранее находились позиции российских войск.

В свою очередь путинские войска атаковали возле самой Константиновки; севернее Константиновки возле Виролюбовки; северо-восточнее Константиновки в районе Миньковки и Малиновки; юго-восточнее Константиновки возле Александро-Шультино; южнее Константиновки в районе Плещиевки, Иванополья, Берестка и Ильиновки; юго-западнее Константиновки возле Степановки; южнее Дружковки в районе Русиного Яра; и юго-западнее Дружковки в районе Новопавловки и Софиевки.

Российские войска изучают украинскую оборону в рамках подготовки к будущим наступательным операциям в направлениях Славянска, поскольку установилась более теплая погода. Более сухая почва в теплую погоду позволяет российским войскам использовать механизированную технику.

При этом в ВСУ утверждают, что российские войска имеют разный уровень подготовки: передовые небольшие группы обучены только для операций по проникновению, а другие силы имеют более специализированную подготовку.

Бои в Запорожской области

Украинские войска продолжают обстреливать российские военные объекты и логистические средства в оккупированной част Запорожской области.

Генеральный штаб Украины сообщил, что в ночь с 24 на 25 марта украинские силы нанесли удар по российскому коммуникационному узлу вблизи оккупированной Федоровки (примерно в 25 километрах от линии фронта). Командир украинского полка беспилотных систем, действующего на Запорожском направлении, 25 марта сообщил, что украинские силы ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по российским наземным линиям связи. Недавно ВСУ уничтожили российскую систему ПВО "Бук", склады топлива и смазочных материалов, а также два поезда, перевозивших топливо, оружие и боеприпасы.

