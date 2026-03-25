Россия пытается воспользоваться ситуацией: в ISW объяснили, что стоит за изменением тактики во время последней массированной атаки на Украину

С вечера 23 марта до вечера следующего дня Россия осуществила самую большую серию ударов за все время полномасштабной войны. Враг использовал для атак почти тысячу беспилотников и ракет, атакованы много областей, погибли люди.

Изменение тактики российских ударов является следствием попыток РФ воспользоваться возможностями, открывшимися для нее на фоне войны на Ближнем Востоке и стремительного сокращения ракет Patriot. Замысел агрессора объяснили в Институте изучения войны (ISW).

Самая большая серия ударов

Российскую атаку, которая длилась около суток, с вечера 23 до вечера 24 марта, во время которой враг атаковал почти тысячей средств воздушного нападения, аналитики назвали"самой большой серией российских ударов по Украине за всю войну".

Утром накануне в Воздушных силах ВСУ отчитались, что за ночь враг запустил 426 целей, в том числе 34 ракеты (сбить удалось 256 дронов и 25 ракет). С 9 утра и ориентировочно до 18 часов вечера россияне ударили еще 556 БпЛА (сбит 541).

В ВС ВСУ добавили: днем враг атаковал больше регионов Украины, чем во время ночной атаки. Также там отметили, что значительную часть дронов днем россияне запускали с севера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ночные удары были направлены на 11 областей и унесли жизни по меньшей мере четырех мирных жителей. Российские удары ночью и в течение дня повредили гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру в Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

В частности, днем 24 марта российские войска нанесли удар по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО во Львове. В результате удара по ансамблю Бернардинского монастыря в центре города там возник пожар. По словам главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, масштабы повреждений еще устанавливаются.

Аналитики отметили, что российские удары 23-24 марта являются значительным отклонением от привычной российской ударной тактики .

И это позволяет России угрожать большему количеству регионов Украины в течение длительных периодов времени и непропорционально влиять на гражданские районы.

Советник министра обороны Украины по вопросам оборонных технологий, эксперт по беспилотникам и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил 24 марта, что российский шаг в увеличении сроков выполнения ударов, вероятно, имеет целью выявить уязвимости в украинских системах противовоздушной обороны и воспользоваться ими.

По словам начальника Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, российские войска долго накапливали ресурсы для проведения более длительных ударов и намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру по всей Украине, в частности в Днепре, Львове, Ивано-Франковске и Виннице.

Аналитики ISW добавили, что российские войска часто не запускают или запускают мало ракет в течение нескольких дней подряд, прежде чем запускать ударные пакеты со значительно большим количеством ракетных вооружений, вероятно, накапливая ракеты между сериями ударов, чтобы максимизировать ущерб, запуская их вместе с большим количеством дронов, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону.

"Российские войска, вероятно, также накапливают дальнобойные ударные беспилотники для длительной серии ударов по Украине в удобный для себя момент", – считают в ISW.

Ранее сообщалось, что Россия планировала запустить пакеты ударов из более 1000 ударных БпЛА по Украине до осени 2025 года. Серия ударов 23-24 марта является самым близким этапом к достижению этой цели, к которому подошли войска РФ.

Аналитики также обратили внимание, что Россия устраивает такие массированные атаки в течение нескольких дней до или после двусторонних и трехсторонних "мирных" переговоров. Последнюю атаку они связали с переговорами между Украиной и США во Флориде 21 и 22 марта.

"Все более масштабные и разнообразные пакеты ударов России продолжают подчеркивать критическую важность западной помощи в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, как с помощью высококачественных систем противовоздушной обороны Patriot американского производства, которые могут эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам, так и других низших форм противовоздушной обороны, для создания целостной, хорошо оснащенной системы ПВО. Россия, вероятно, стремится воспользоваться глобальной нехваткой перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке, чтобы эскалировать свою ударную кампанию против Украины", – резюмировали в ISW.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW оценили, способен ли враг захватить "пояс крепостей" в Донецкой области. В последнее время россияне усилили наземные атаки по всему театру военных действий. Весенне-летнее наступление агрессора фактически началось.

