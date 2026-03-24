Российские войска усилили наземные атаки: в ISW оценили, способен ли враг захватить 'пояс крепостей' в Донецкой области. Карта

Оккупационная армия России усилила наземные атаки по всему театру военных действий на прошлой неделе. По данным аналитиков, российские захватчики фактически начали весенне-летнее наступление 2026 года.

Видео дня

При этом эксперты сомневаются, что в ближайшие месяцы россияне захватят "пояс крепостей" в Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские атаки на Донбассе

Аналитики ISW со ссылкой на украинский генштаб пишут, что российские войска усилили наступательные действия по всему театру военных действий с 17 по 20 марта. Враг существенно нарастил количество механизированных и моторизованных наступлений на различных участках фронта.

Российское военное командование пытается подтянуть новые силы и рассчитывает на ухудшение весенних погодных условий, таких как туман, чтобы снизить эффективность украинских ударов беспилотников и артиллерии против будущих российских атак.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российское военное командование направило десятки тысяч военнослужащих в пехотные атаки, в результате которых за четыре дня было убито и ранено более 6090 человек, что составляет в среднем около 1520 потерь в день.

Эксперты отмечают, что такие огромные потери ослабят способность России вести масштабные атаки в средне- и долгосрочной перспективе. Аналитики ISW продолжают оценивать, что российские силы вряд ли захватят "пояс крепостей" в 2026 году, но, вероятно, добьются некоторых тактических успехов с существенными потерями.

Российские официальные лица уже предъявляют ожидания во внутреннем информационном пространстве относительно медленного продвижения и больших потерь. При этом враг рассчитывает медленно продвигаться к Славянску и Краматорску.

Напомним, оккупационная армия России продолжает активное наступление на востоке Украины. Враг рассчитывает захватить город Константиновка уже в мае.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 19 марта совершили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Путинская армия привлекла силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но понесла огромные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!