В Генштабе подтвердили поражение НПЗ 'Рязанский', кораблей, складов БК и РЛС противника. Фото и видео

Украинская армия в ночь на 15 мая 2026 года нанесла огневое поражение дальнобойными дронами по ряду важных объектов российских войск. В частности был поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в Рязани.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. На территории объекта зафиксирован масштабный пожар.

Что известно

Пораженный завод, как говорят в Генштабе, является одним из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для нужд российских войск. Кроме того, украинская армия поразила малый ракетный катер и минный тральщик в военно-морском пункте базирования "Каспийск" Республики Дагестан.

Кроме того, на временно оккупированной Луганской области были поражены склады боеприпасов противника в районах Епифановки (Кременской район) и Ровенек, склад материально-технических средств в Райгородке Новоайдарского района, а также склад средств РЭБ противника в Дмитровке Счастьенского района.

Также был атакован береговой пост технической разведки ФСБ в Мариуполе Донецкой области. В результате атаки поражена радарная станция МР-232 "Буссоль-С", оптико-электронный модуль и склад горюче-смазочных материалов противника.

Пресс-центр Сил беспилотных систем ВСУ добавляет, что в атаке участвовали 1 отдельный центр, 414 отдельная бригада "Птицы Мадьяра" и 413 полк "Рейд" при содействии Сил спецопераций Украины и спецназовцев военной разведки ГУР.

Потери России на войне с Украиной

Согласно информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинская армия уменьшила численность российских войск на 1150 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 346 тыс. 390 человек. Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили поражение нефте- и газоперерабатывающего заводов российских оккупантов. Речь идет о заводах "Ярославский" и "Астраханский".

Оба предприятия являются важными инфраструктурными объектами оккупантов и привлечены к обеспечению потребностей военно-промышленного комплекса РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские беспилотники атаковали Тамань Краснодарского края. Целью удара стал морской порт, который ведет деятельность по перевалке различных грузов на экспорт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!