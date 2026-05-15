В российском Каспийске мог быть поражен военный корабль: говорят, что есть много раненых

В российском Дагестане в пятницу, 15 мая, раздавались взрывы. Сообщается о вероятном поражении Силами обороны Украины по меньшей мере одного вражеского военного корабля в городе Каспийск.

В результате атаки ранения получили несколько десятков российских военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

Еще около 9 часов утра в Exilenova+ писали о возможном поражении российского военного корабля в городе Каспийск (Дагестан).

"Много к*цапов – "300" (раненые. – Ред.) . Скорые ездят туда-сюда нон-стоп", – констатировали тогда в Telegram-канале.

Впоследствии в Exilenova+ раскрыли больше информации: ранения могли получить десятки оккупантов. И потери в кораблях могут быть больше, чем считалось сначала.

"В Каспийске Силы обороны что-то очень хорошо взорвали, пишут, что более 30 россиян "300", взрывы раздавались несколько часов. Вероятно, был поражен корабль / корабли", – говорится в сообщении.

Также в Exilenova+ показали снятые очевидцами кадры из Каспийска.

Город Каспийск в Дагестане находится более чем в 1000 км от Украины. Там расположен порт, который служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений ВС РФ.

Поэтому Каспийск неоднократно ранее встречал украинские дроны. К пример, атаки фиксировались 6 и 30 ноября 2024 года, а также 1 декабря 2025-го, когда целью удара называли военно-морскую базу в этом городе.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая в Генштабе заявили, что в Дагестане поражен второй за неделю носитель "Калибров". Речь шла о российском малом ракетном корабле проекта "Каракурт".

Судно базировалось в Каспийске, степень его повреждений на момент сообщения еще уточнялась.

