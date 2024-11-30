Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим 'Ковер': все подробности

В Каспийске, что в российском Дагестане, 30 ноября раздались взрывы. В России заявили об атаке украинских дронов, оккупанты ввели план "Ковер", а аэропорт в Махачкале приостановил работу.

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Об атаке на город, в котором расположен важный для российской армии морской порт, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Местные власти отчитались об отсутствии разрушений и пострадавших и вместе с тем принялись пугать местных жителей уголовной ответственностью за съемку последствий атаки.

"Каспийск в Дагестане. Туда снова долетели БПЛА. Более 1000 км от нас. Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений ВС РФ. Кроме того, он расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию", – написал Коваленко.

Из-за атаки дронов аэропорт в Махачкале приостановил работу: в регионе объявили план "Ковёр". Аэропорт, отметили в Росавиации, не принимает и не отправляет самолеты с 08:19 по местному времени. Предварительные сроки возобновления работы аэропорта – 11:30.

Между тем, губернатор Дагестана Сергей Меликов принялся убеждать россиян, что ничего такого якобы не произошло.

"Сегодня по предварительной информации была предпринята очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На данный момент информации о разрушениях и жертвах нет", – написал чиновник.

При этом он не забыл пригрозить россиянам уголовной ответственностью за фото или видеосъемку последствий "безрезультатной атаки".

В минобороны РФ заявили, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили в ночь на субботу 11 украинских беспилотников: восемь над Белгородской областью, еще три – над Черным морем. О Дагестане там не упомянули ни словом.

Напомним, на атаку БПЛА в Дагестане жаловались также 6 ноября. Тогда в Каспийске так же слышались взрывы. В тот раз под ударом оказался пункт базирования Каспийской флотилии. Она имеет отношение к ударам по Украине.

Российские пропагандисты тогда заявили, что Каспийск якобы атаковали сверхлегким самолетом А-22 "Летучая лиса" от украинской компании "Аэропрокт".