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Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим "Ковер": все подробности

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,4 т.
Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим 'Ковер': все подробности

В Каспийске, что в российском Дагестане, 30 ноября раздались взрывы. В России заявили об атаке украинских дронов, оккупанты ввели план "Ковер", а аэропорт в Махачкале приостановил работу.

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Об атаке на город, в котором расположен важный для российской армии морской порт, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Местные власти отчитались об отсутствии разрушений и пострадавших и вместе с тем принялись пугать местных жителей уголовной ответственностью за съемку последствий атаки.

"Каспийск в Дагестане. Туда снова долетели БПЛА. Более 1000 км от нас. Отмечу, что порт в Каспийске служит важной базой для российской Каспийской флотилии и различных военных подразделений ВС РФ. Кроме того, он расположен вдоль маршрутов, используемых Ираном для поставки оружия в Россию", – написал Коваленко.

Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим "Ковер": все подробности

Из-за атаки дронов аэропорт в Махачкале приостановил работу: в регионе объявили план "Ковёр". Аэропорт, отметили в Росавиации, не принимает и не отправляет самолеты с 08:19 по местному времени. Предварительные сроки возобновления работы аэропорта – 11:30.

Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим "Ковер": все подробности

Между тем, губернатор Дагестана Сергей Меликов принялся убеждать россиян, что ничего такого якобы не произошло.

"Сегодня по предварительной информации была предпринята очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске. На данный момент информации о разрушениях и жертвах нет", – написал чиновник.

При этом он не забыл пригрозить россиянам уголовной ответственностью за фото или видеосъемку последствий "безрезультатной атаки".

Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим "Ковер": все подробности

В минобороны РФ заявили, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили в ночь на субботу 11 украинских беспилотников: восемь над Белгородской областью, еще три – над Черным морем. О Дагестане там не упомянули ни словом.

Украинские БПЛА атаковали Каспийск в Дагестане, в Махачкале объявлен режим "Ковер": все подробности

Напомним, на атаку БПЛА в Дагестане жаловались также 6 ноября. Тогда в Каспийске так же слышались взрывы. В тот раз под ударом оказался пункт базирования Каспийской флотилии. Она имеет отношение к ударам по Украине.

Российские пропагандисты тогда заявили, что Каспийск якобы атаковали сверхлегким самолетом А-22 "Летучая лиса" от украинской компании "Аэропрокт".

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