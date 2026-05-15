Силы обороны сократили численность армии России еще на 1150 оккупантов: данные Генштаба
Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1150 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 346 тыс. 390 человек.
Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения
В утренней сводке от 15 мая в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали четыре танка (11 935), 12 боевых бронированных машин (24 569), 32 артиллерийские системы (42 085), одну РСЗО (1 788), 1 780 БпЛА оперативно-тактического уровня (291 458), семь наземных робототехнических комплексов (1 388) и 41 крылатую ракету (4 626).
Также уничтожены 185 единиц автомобильной техники и автоцистерн (96 540) и одну единицу спецтехники (4 184).
Всего за сутки Россия потеряла 2 063 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.
Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 379 средств ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки.
Как сообщал OBOZ.UA, воины ДШВ уничтожили в Покровске два пункта запуска российских дронов. Потери врага составили около 30 человек.
Также стало известно, что астраханский завод "Газпрома" остановил производство топлива после атаки украинских БпЛА.
