Вдоль всей линии фронта в Украине продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупационными войсками. Защитники недавно продвинулись на севере Харьковщины, на Александровском направлении и в западной части Запорожской области.

А оккупанты осуществили проникновение на Купянском направлении и имели определенные успехи под Славянском и Покровском. Об изменениях на карте войны рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Харьковское направление

В ISW подтвердили недавнее продвижение Сил обороны на севере Харьковской области.

Геолокационные видеозаписи от 26 марта зафиксировали продвижение защитников на юго-запад от Волчанска (на северо-восток от Харькова).

25 и 26 марта российские войска наступали на северо-восток от города Харькова в районе Старицы, Графского, Песчаного, Волчанских Хуторов и Нестерного, а также в направлении Охримовки, Верхней Писаревки и Зыбино.

Начальник штаба отряда украинской пограничной службы 26 марта сообщил, что удары украинских беспилотников помешали российским войскам сосредоточить силы вблизи российско-украинской границы на севере Харьковской области. Сейчас российские войска усиливают операции с использованием беспилотников в Харьковской области, преимущественно с помощью дешевых БПЛА типа "Молния" с фиксированным крылом и FPV-дронов, особенно в районах, где оккупанты не могут накопить достаточные резервы личного состава.

Представитель украинской бригады, действующей в Харьковской области, 26 ноября сообщил, что российские войска используют больше беспилотников из-за потепления, в частности речь идет о "Молниях", "Шахедах", "Zala", "Орланах" и дронах с использованием искусственного интеллекта.

Купянское направление

Российские войска недавно осуществили проникновение на Купянском направлении.

Представитель Группировки объединенных сил полковник Виктор Трегубов 26 марта сообщил, что российские пехотинцы засели в подвале разрушенной городской больницы в центре Купянска. В ISW оценивают, что это проникновение не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий в настоящее время.

25 и 26 марта российские войска атаковали вблизи самого Купянска и к юго-востоку от Купянска вблизи Песчаного, Ковшаровки и Куриловки, а также в направлении Новоосинового. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали на юго-западе Купянска.

Трегубов сообщил, что небольшое количество российских солдат, численность которых – между отделением и взводом, рассеяно и продолжает действовать в Купянске. Он добавил, что преждевременно утверждать, что украинские силы ликвидировали всех российских военнослужащих в Купянске, вопреки недавним заявлениям российских военных блогеров.

Славянское направление

Российские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 и 26 марта, свидетельствуют о том, что российские войска, в частности подразделения 123-й мотострелковой бригады (3-я общевойсковая армия, ранее – 2-й армейский корпус "Луганской Народной Республики") ранее захватили Резниковку (к востоку от Славянска), вероятно, захватили Каленики (к западу от Резниковки) и недавно продвинулись к западу от Калеников.

Без подтверждений российские военные блогеры утверждали, что российские войска якобы продвинулись на северо-восток от Лимана, юго-восток от Лимана, на запад от Дибровы (на юго-восток от Лимана) и северо-восток от Старого Каравана (на юг от Лимана).

25 и 26 марта российские войска атаковали вблизи самого Лимана; на северо-восток от Лимана вблизи Дробышево и в направлении Святогорска; на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя; на юг от Лимана вблизи Дибровы; на восток от Славянска вблизи Закитного, Резниковки и Платоновки и в направлении Рай-Александровки; и на юго-восток от Славянска вблизи Федоровки Второй и Липовки. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Рай-Александровки.

Аналитики добавили, что российские войска продолжают нести большие потери, пытаясь продвинуться к Славянску.

Представитель 11-го армейского корпуса ВС Украины подполковник Дмитрий Запорожец 26 марта сообщил, что российские войска активно продвигаются к Славянску, атакуя семь-восемь раз в день и усиливая артиллерийские удары, в частности ствольной артиллерией.

Он добавил, что украинские операторы беспилотников удерживают позиции на высотах к востоку от Славянска и наносят удары по российским войскам в низинах.

Представитель 11 АК ВСУ опроверг заявление министерства обороны России от 25 марта о том, что российские войска захватили Никифоровку (к юго-востоку от Славянска), и оценил, что российские войска заявляют о таких захватах, чтобы создать впечатление успеха российского весенне-летнего наступления 2026 года.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска перебрасывают свежую пехоту на передовую. Он добавил, что украинские войска наносят удары по российским войскам, чтобы предотвратить их скопление до того, как весенние листья уменьшат способность украинских операторов беспилотников обнаруживать российские войска.

Представитель бригады отметил, что российские войска сопровождали боевые бронированные машины с помощью FPV-дронов, чтобы перехватывать украинские тяжелые бомбардировщики-дронов во время неудачной российской механизированной атаки размером с полк 19 марта на Лиманском направлении.

Покровское направление

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 марта, зафиксировали продвижение оккупантов на запад от города.

Российские пропагандисты также утверждали, что российские войска якобы продвинулись на северо-запад от Удачного (на юго-запад от Покровска).

25 и 26 марта российские войска атаковали вблизи самого Покровска; на северо-запад от Покровска вблизи Гришина и в направлении Новоалександровки, Шевченко, Сергеевки и Светлого; на север от Покровска вблизи Родинского и Белицкого; на восток от Покровска вблизи Мирнограда; и на юго-запад от Покровска вблизи Удачного, Молодецкого, Котлиного и Новоподгороднего.

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска контратаковали в Котлино и вблизи Гришиного.

26 марта 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что российские войска совершили два моторизованных наступления неустановленных масштабов на подступах к Гришиному и в направлении Родинского из района Мирнограда в ночь на 25 марта.

В 7 корпусе заявили, что украинские войска отбили эти нападения, уничтожив более 10 мотоциклов и два автомобиля, а также ликвидировав около 50 российских военнослужащих. Эти утверждения подкреплены геолокационными записями отражения украинскими воинами моторизованного наступления россиян к западу от Покровска.

Александровское направление

Украинские войска недавно продвинулись в Александровском направлении.

Командование Десантно-штурмовых войск Украины 26 марта сообщило, что украинские войска недавно освободили Березовое (к юго-востоку от Александровки).

25 и 26 марта российские войска атаковали к востоку от Александровки возле Александрограда, к юго-востоку от Александровки возле Красногорского и Тернового, к югу от Александровки возле Вишневого и к юго-западу от Александровки возле Терноватого.

Запорожское направление

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области.

Недавние видео- и текстовые доказательства, включая геолокационные кадры, опубликованные 19, 24 и 25 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска освободили северное и центральное Приморское и Речное (оба к северо-западу от Орехова).[89] Связанный с Кремлем блогер признал 13, 24 и 25 марта, что украинские войска продвинулись в центре и в северной части Приморского, что, по выводам аналитиков, свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, также контролируют Речное.

Связанный с Кремлем военный блогер также опубликовал 25 марта карту, на которой признается, что украинские войска освободили северо-западную часть Степногорска (к западу от Орехова).

В то же время недавние видео- и текстовые доказательства, включая геолокационные кадры, опубликованные 19, 24 и 25 марта, и комментарии, опубликованные связанным с Кремлем военным блогером 13, 24 и 25 марта, свидетельствуют о том, что украинские силы контролируют Веселянку (к северо-западу от Орехова) — район, где, как некоторые российские источники ранее утверждали, присутствуют российские войска.

24 и 25 марта российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки и Степного; на юго-запад от Орехова вблизи Щербаков; и на северо-запад от Орехова вблизи Приморского, Лукьяновского и Новобойковского, а также в направлении Новояковлевки и Павловки.

26 марта российский военный блогер пожаловался, что украинские беспилотники препятствуют российской логистике на Запорожском направлении как на передовой, так и в ближнем тылу.

На остальных направлениях россияне также пытались наступать, однако нигде не продвинулись.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что Россия нацелилась на украинский "пояс крепостей", но ВСУ срывают планы врага. Сейчас выглядит так, что на захват остатка Донетчины у России уйдут годы и она понесет колоссальные потери.

