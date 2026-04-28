Оккупанты ударили КАБами и дронами по Сумщине: пострадали четыре человека. Фото и видео

Российские военные нанесли удары КАБами и беспилотниками по Сумской области. Под атакой оказалась Ямпольская община.

Видео дня

В результате террористических действий РФ пострадали четыре человека. Об этом утром 28 апреля сообщили в ГСЧС Украины.

"Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Ямпольской общины... 4 человека травмированы", – отметили спасатели.

Из-за российской атаки повреждены детский сад и жилые дома. Во время аварийно-восстановительных работ чрезвычайники обследовали территорию, к счастью, под завалами никого не было.

Пострадавшие обратились за помощью к медицинским работникам.

Под атакой РФ были и другие общины Сумщины

В полиции Сумской области ранее сообщили, что кроме четырех раненых в течение последних суток известно также и об одном погибшем.

"За последние сутки на Сумщине от российских обстрелов погибла женщина (Шосткинская община), четыре человека ранены в Ямпольской общине – две женщины и двое мужчин", – отметили правоохранители.

В целом российские войска обстреляли 19 населенных пунктов в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах. Оккупанты били управляемыми авиабомбами, беспилотниками, из артиллерии и минометов.

В Шосткинской громаде в результате атак уничтожены частный жилой дом и складское помещение.

В Ямпольской громаде повреждения получили заведение дошкольного образования, 14 многоквартирных домов, два магазина и шесть автомобилей.

В Сумской громаде повреждены 15 грузовиков, семь легковых автомобилей, два автобуса, остекление здания автомойки и газораспределительный пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 апреля российская оккупационная армия нанесла удары по Кривому Рогу. В результате обстрела в районном центре погиб мужчина. Также среди мирных жителей есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!