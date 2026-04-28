Оккупанты ударили по Чугуеву: есть жертва, на месте работают экстренные службы

Утром, 28 апреля, российские захватчики ударили по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки есть погибший и пострадавший.

На месте попадания работают все экстренные службы. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно

По словам чиновника враг направил на город ударный беспилотник.

"Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один – пострадал. Экстренные службы работают на месте попадания", – написал он.

Известно, что ранения получил 74-летний мужчина, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии.

"У него – взрывные ранения, состояние тяжелое. Сейчас раненый в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Из-за удара российского дрона поврежден легковой автомобиль. Профильные службы выясняют все обстоятельства атаки.

