Оккупанты ударили по остановке в Херсоне: погиб мужчина, есть раненый

В четверг, 30 апреля, около 10:30 в центре Херсона российский дрон ударил по остановке общественного транспорта. В результате атаки один человек погиб на месте, еще один человек получил тяжелые ранения.

Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Известно, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре – остановке общественного транспорта в центральной части города. Погибшим оказался мужчина, личность которого сейчас устанавливают соответствующие службы.

Ранения получил 57-летний житель Херсона. У него диагностировали осколочные ранения ног, контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

