Оккупанты из дрона попали в мопед в Херсоне: два человека погибли на месте

Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей Херсона. В Днепровском районе города утром 24 апреля они атаковали FPV-дроном мопед на ходу.

Двое гражданских, ехавших на нем, погибли на месте, личность одной из жертв еще устанавливают. Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Что известно

Жизнь еще двух горожан оборвали российские захватчики, устраивающие дроновое "сафари" на гражданских в Херсоне.

"Сегодня около 7 часов утра военнослужащие армии России совершили очередной акт дронового террора против мирных жителей Херсона. В Днепровском районе вражеские бойцы атаковали беспилотником типа "FPV" двух гражданских, которые ехали на мопеде. В результате удара оба погибли на месте", – говорится в сообщении.

Тела обоих погибших – 68-летнего мужчины и женщины, чью личность сейчас устанавливают, – доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Полицейские принимают меры для надлежащего документирования очередного военного преступления, совершенного военнослужащими страны-агрессора", – отметили правоохранители.

